Halsey ostatecznie odwołuje trasę koncertową

Wokalistka Halsey poinformowała, że ostatecznie odwołuję zaplanowaną pierwotnie na 2020 rok trasę koncertową. Wokalistka stwierdziła, że bezpieczeństwo jej fanów jest najważniejsze.

Halsey podjęła trudną decyzję /Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media /East News

Piosenkarka jeszcze w zeszłym roku twierdziła, że tournée promujące płytę "Manic", zostanie jedynie przełożone. Początkowo mówiło się o trasie w 2021 roku, jednak obecnie plany uległy zmianie.

Halsey ze swoim menedżmentem postanowiła ostatecznie odwołać trasę koncertową.

"Pomimo naszych absolutnie najlepszych starań nie ma gwarancji, że będę mogła odbyć trasę koncertową w obecnie zaplanowanych terminach. Brakuje mi oglądania was wszystkich w tłumie każdej nocy bardziej niż czegokolwiek innego, ale muszę nadać najwyższy priorytet waszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Tym samym postanowiłam oficjalnie odwołać trasę Manic" - czytamy w oświadczeniu.



Płyta "Manic" ukazała się w styczniu 2020 roku. Promowały ją single "Without Me", "Graveyard" i "You Should Be Sad".

W styczniu tego roku Halsey zdecydowała się natomiast ruszyć z własną marką kosmetyków o nazwie "About Face". Niedawno ujawniono również, że wokalistka nabyła nowy dom - za 10 milionów dolarów gwiazda kupił posiadłość w przeszłości należącą do Liama Payne'a.



