Radek Liszewski jest wokalistą zespołu disco polo, który największą popularność osiągnął dzięki piosence "Ona tańczy dla mnie" ( sprawdź ). Pod koniec lata 2022 r. przeprowadził się, wraz ze swoją ukochaną żoną, do Warszawy. Nie bez powodu małżeństwo opuściło swoje rodzinne Sejny. "W Warszawie mieszkali już nasi synowie, więc postanowiliśmy się tu przenieść, by być bliżej nich" - wyznaje Liszewski.

Gdzie Radek Liszewski poznał swoją żonę?

Radek i Dorota są małżeństwem od 17 kwietnia 1995 r. Poznali się na dyskotece w Augustowie. "Byłem wtedy nastolatkiem, ale już wiedziałem, że skradła mi serce i będzie tą jedyną kobietą na całe życie" - wspominał po latach w "Fakcie". Para ma dwóch synów - Norberta i Jakuba. Gwiazdor disco polo nie kryje swojego uczucia do żony, która co jakiś czas pojawia się u jego boku w mediach.

Radek Liszewski ceni sobie mieszkanie w stolicy

"Tu mam wszystko pod nosem, co jest związane z moją pracą, a stamtąd każda sprawa to wyprawa na cały dzień. Teraz jak idę do telewizji, piję kawę i wskakuję do studia, a tak zawsze 600 kilometrów musiałem nadrabiać tam i z powrotem" - tłumaczy przeprowadzkę lider Weekend.

W związku z kupnem domu i przeprowadzką do stolicy Radek Liszewski wystawił swoją posiadłość w Sejnach na sprzedaż. Cena 200-metrowej willi wyniosła 2 miliony złotych. Wokalista podkreśla jednak, że dom jest samowystarczalny i bezkosztowy. Znajduje się także w urokliwej okolicy.

"Ktoś, kto kupi ten dom, to może postawić łóżko wchodzić i mieszkać" - zapewniał gwiazdor disco polo. Dom Radka Liszewskiego z zewnątrz nie wyróżnia się spośród innych domów w okolicy. Niski, parterowy, z poddaszem i podjazdem. Najbardziej charakterystycznym elementem są dwie sowie figurki, postawione tuż obok drzwi wejściowych.

"Sowa to synonim mądrości. Nie wiem, czy do mnie pasuje. Te figurki to robota teścia mojego brata. Oczywiście moja Dorota to jest taki chomik i jak coś zobaczy, to nie może się oprzeć. Płakała, płakała i wypłakała" - opowiadał Liszewski w programie "Czym chata bogata".

Za domem jest ogromna, niezagospodarowana zielona przestrzeń. Posadzonych zostało tam kilka drzewek, a obok nich znajduje się huśtawka. Rozpościera się tam także widok bezpośrednio na jezioro Sejny.

Wnętrze domu jest ekstrawaganckie. Dużo w nim gładkich i błyszczących mebli oraz dekoracyjnych wiszących lamp. W tym skromnym, acz luksusowym domu, znajduje się również siłownia. Na poddaszu zostało wybudowane studio muzyczne. Stworzenie tego miejsca pod okiem specjalistów zajęło półtora roku.

Radkowi Liszewskiemu w końcu udało się sprzedać dom

Sprzedaż posiadłości nie należała do łatwych zadań. Wreszcie, po wielu miesiącach, Liszewskiemu udało się znaleźć kupca. "Sprzedaliśmy właśnie dom w Sejnach. Bardzo fajne małżeństwo go kupiło. Nawet się zakumplowaliśmy. Jak jesteśmy u rodziców w Sejnach, to wpadamy do starej chaty na kawę" - wyznaje Radek Liszewski w rozmowie z "Faktem".

"Ze sprzedażą jest tak, że każdy potrzebuje motoru. Każda nieruchomość, samochód, czy mieszkanie. Klient zawsze się znajdzie. Gdybym puszczał go tanio, to za chwilę znalazłbym nabywców, ale ja uczciwą cenę za to powiedziałem, jaką chciałem dostać. Tam wszystko było zrobione i ludzie dostali gotowy produkt. Wnieśli łóżka i mieszkają, nic tam nie wymagało żadnego wkładu finansowego" - tłumaczy gwiazdor disco polo.