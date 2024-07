Gwiazda "My Słowianie" bez "upiększaczy". Fani oniemieli

Joanna Klepko, znana nam jako Cleo, rzadko pokazuje swoje naturalne włosy.

Zwykle ukrywa je pod warstwami doczepów, tworząc swoje charakterystyczne fryzury. Jednak tym razem zrobiła wyjątek.



Naturalna Cleo na Instagramie

Na najnowszym zdjęciu, które opublikowała w mediach społecznościowych, widać jej naturalne, rozpuszczone włosy. Różnica jest ogromna - Cleo wygląda zupełnie inaczej, co szybko zauważyli i docenili jej fani, zasypując ją komplementami.

Cleo i jej warkocz z "My Słowianie"

Cleo nigdy nie ukrywała, że korzysta z doczepianych włosów, by stworzyć swoje charakterystyczne fryzury.

"Pamiętam, że kiedy wyszedł teledysk do "My Słowianie", miałam długi warkocz i często pytano się mnie, czy to są moje prawdziwe włosy. Kurczę, przecież gdybym je rozpuściła, to miałabym włosy do kostek, więc tak, pomagam sobie" - mówiła otwarcie w rozmowie z Plotkiem.