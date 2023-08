Oczywiście to nie są początki muzycznej drogi ministra. Kilka miesięcy temu występował na antenie TVP z utworem "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka ( posłuchaj! ). Ma już na swoim koncie także płytę z coverami jego utworów.

"W ostatnich miesiącach występuję bardzo często. Śpiewałem w bardzo różnych miejscach. Występuję tam, gdzie mnie zaproszą. Daje to dużo radości ludziom, więc nie widzę w tym problemu. Miałem zaproszenie na koncerty do Irlandii od mniejszości polskiej, ale nie mogłem go przyjąć. Zaproszono mnie kiedyś na duży koncert do Manchesteru. Śpiewałem w hospicjum. Śpiewałem w różnych miejscach na Śląsku, również na Podkarpaciu" - powiedział WP Michał Wójcik.

Dodał także, że w ogóle na tym nie zarabia, a nawet zdarza mu się dokładać. Zapewnił także, że nigdy w takich sytuacjach nie poruszył tematów politycznych. Minister miał się również zdziwić informacją, że festyn jest objęty patronatem m.in. przez jego partyjnego kolegę Michała Wosia. Wiceminister sprawiedliwości poinformował WP, że nie finansuje wydarzenia, a po jego pomoc zgłosił się sam proboszcz parafii w Łanach. "Zgłosił się do nas proboszcz, który organizuje festyn. Poprosił mnie o patronat. To poza moim okręgiem wyborczym, ale z sąsiedniego powiatu. Zgodziłem się. Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, to z tego co wiem, mają wystawić namiot z atrakcjami edukacyjnymi dla dzieci" - skomentował sprawę Woś.