Gwiazda disco polo napastowana przez fana. Interweniowała ochrona!

Wiadomości

Chwile grozy przeżyła Etna po swoim ostatnim koncercie. Gwiazda disco polo tradycyjnie została dłużej, by poświęcić chwilę fanom na autografy i zdjęcia. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna, który zaczął ją fotografować. Gdy tylko się zbliżył, cmoknął ją znienacka w policzek, by później podjąć próbę pocałunku w usta. Do akcji wkroczyli ochroniarze, lecz gdy odrywali napastnika od Etny, on nie puszczał jej ręki, w efekcie czego wokalistka mogła się wywrócić. Po wszystkim świadkowie chcieli wezwać policję.

Etna występuje na scenie od 2002 roku /Gałązka /AKPA