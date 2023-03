Autorami piosenki "Moja jedyna miłość" są Etna (tekst, muzyka) i Mateusz Chmielewski (muzyka). Ten drugi jako producent pracował przy takich przebojach, jak m.in. "Wyglądasz idealnie" Skolima, "Jeszcze raz" Defisa, MiłegoPana i Bogdana Borowskiego, "Musisz się starać" Defisa i MiłegoPana oraz "All For You" Topky.

Zdjęcia do klipu zrealizowano jeszcze w styczniu podczas pobytu 47-letniej wokalistki na Zanzibarze.



Za teledysk odpowiadał Jacek Kaczanowski, prywatnie mąż Etny.

"Sztos, Etna rządzi", "Będzie hit jak nic", "Królowa jest tylko jedna", "Powiew lat 90., tęskniłam za takimi dźwiękami", "Wyglądasz wspaniale" - komentują zachwyceni fani.

Kim jest Etna?

Joanna Kaczanowska, występująca pod pseudonimem Etna, jest jedną z najpopularniejszych gwiazd disco polo.

Swoją karierę muzyczną rozpoczęła w roku 2002 wydając debiutancki album "Lawa". W 2009 roku została prowadzącą programu "Vipo - Disco Hity" na antenie Telewizji Silesia (TVS).

Największą popularnością cieszą się piosenki "Rolnik" (10 mln odsłon), "Maminsynek" (9,4 mln), "Misiak" (4,9 mln), "Milioner" (4 mln), "Niewolnica" (2,2 mln) i "Tylko z tobą" (2 mln). Do klipu "Dziadek" z 2009 r. Etna zaprosiła Bohdana Łazukę. Był to wówczas najdroższy teledysk w historii disco polo.