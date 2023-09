Jak donosi "The Sun" Fältskog miała podpisać kontrakt z BMG. Tabloid nie ujawnia kwoty, którą zarobić ma wokalistka, jednak przekazano informację o "lukratywnym kontrakcie" z labelem, z którym współpracuje m.in. Kylie Minogue.

To miało być filmowe "Waterloo". 15 lat od premiery "Mamma Mia!" Agnetha o powrocie do solowego śpiewania miała zacząć myśleć krótko po sukcesie wirtualnej trasy ABBY ( posłuchaj! ) i ich ostatniej płyty "Voyage".

"Agnetha z radością powróciła do studia z ABBĄ i to zainspirowało ją do wznowienia kariery solowej" - czytamy w "The Sun". "Od miesięcy jest w regularnym kontakcie z BMG w Londynie i to oni pomogli jej dopracować nowe brzmienie. Po długim okresie pracy nad nową muzyką, nagrała nowy utwór, który jest gotowy do wydania" - donosił informator gazety.



Jeszcze w tym roku ma ukazać się pierwsza od ponad dekady płyta Fältskog. Piosenka miała premierę w programie Zoe Balla w BBC Radio 2. Teraz premierowa - pierwsza od 10 lat piosenka, "Where Do We Go From Here" - pojawiła się także w sieci.

Fani opisywali w internecie swoje pierwsze wrażenia po odsłuchu piosenki. Zachwycają się formą wokalną Faltskog, ale także samą kompozycją. Zarzekają się, że po usłyszeniu mają "łzy w oczach".

"Agnetha jest jak perfekcyjny anioł z pięknym głosem, kocham ją!"; "Uwielbiam nową piosenkę Agnethy, płaczę o czwartej nad ranem, dziękuję!"; "Nie ma kobiety z większą klasą, bardziej kochanej i pięknej kobeity niż Agnetha Faltskog" - piszą fani.

ABBA powróci na Eurowizję 2024? Tego pragną fani

W rozmowie z "The Sun" Faltskog powiedziała także o rzekomym powrocie ABBY na przyszłoroczną Eurowizję. Przypomnijmy, że właśnie w następnym roku konkurs znów odbędzie się w Szwecji - w 50. rocznicę zwycięstwa ABBY z utworem "Waterloo".

"Z ABBA nigdy nie wiesz dokąd zmierzamy..." - stwierdziła tajemniczo, a po chwili dodała: "Cóż, nie powiem nic więcej na ten temat. Wolę milczeć".

Fani już teraz odbierają jej słowa jako zwiastun powrotu ABBY na scenę.

Agnetha Fältskog i jej kariera z ABBĄ

Agnetha Fältskog znana jest przede wszystkim ze swojej działalności w zespole ABBA, który powstał w 1972 roku, a utworzyły go dwa małżeństwa - jej i Björna Ulvaeusa (z mężem znała się od końca lat 60. a ślub wzięła z nim w 1971 roku) oraz Benny’ego Anderssona i Norweżka Ann-Frid Lyngstad.

To właśnie z grupą osiągnęła światową popularność. W 1974 roku zespół wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "Waterloo". Do dziś to jeden z największych przebojów w historii tego konkursu. W ciągu całej kariery na świecie sprzedali kilkaset milionów płyt i singli.

Ostatecznie ABBA niedługo po dwóch rozwodach (Agnetha i Bjorn wzięli go w 1980 roku) przestała istnieć, a jej triumfalny powrót nastąpił przy okazji płyty "Voyage" (2021) i zorganizowanej na jej potrzeby trasy koncertowej, podczas której widzowie mogli oglądać odmłodzone awatary gwiazd.

Mimo działalności w zespole, wokalistka regularnie nagrywała w tamtym czasie nowe płyty. W latach 1968 - 1975 nagrała pięć szwedzkojęzycznych płyt. Ponadto stworzyła wydawnictwa z Lindą Ulvaeus i Christianem Ulvaeusem.

Krótko po zakończeniu kariery z ABBĄ, Agnetha wydała pierwszy anglojęzyczny album "Wrap Your Arms Around Me", a łącznie w latach 80. wypuściła ich aż cztery. Na kolejną płytę jej fani musieli czekać 17 lat - w 2004 roku artystka nagrała płytę "My Colouring Book". Jej dyskografię zamyka album "A" z maja 2013 roku.