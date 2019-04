Gwen Stefani w ogniu krytyki. Przesadziła z operacjami plastycznymi?

Gwen Stefani została skrytykowana po gali Country Music Awards w powodu swojego wyglądu. Część komentujących zaczęła zastanawiać się, czy wokalistka nie przeszła nieudanej operacji plastycznej.

Gwen Stefani na gali Country Music Awards pojawiła się jako osoba towarzysząca swojego partnera Blake'a Sheltona.

Wokalistka pochwaliła się zdjęciami z imprezy na Instagramie, dziękując swojemu fryzjerowi za możliwość "posiadania fryzury jak lalka Barbie".

Jednak komentujący zdjęcia gwiazdy skupili się jednak na jej twarzy, twierdząc, że wokalistka musiała niedawno korzystać z usług chirurga.



"Gwen jesteś wspaniała właśnie taka jaka jesteś. Wszyscy zauważyliśmy, że korekta twoich ust poszła nieco za daleko. Oczywiście możesz robić wszystko, na co masz ochotę, ale ci, którzy życzą ci jak najlepiej, są przekonani, że wyglądasz lepiej, gdy jesteś naturalna" - komentował jeden z użytkowników Instagrama.



Kolejne komentarze nie były wcale lepsze. "Wygląda jak klaun", "Zluzuj z operacjami", "Twój lekarz przesadził", "Ktokolwiek zrobił to twoim ustom, nie powinien już pracować".

Wokalistka została wzięta w obronę przez równie pokaźne grono osób.

"Żyjemy w świecie, w którym ludzie wchodzą na Instagrama Gwen, aby narzekać, że nie wygląda tak, jak 30 lat temu" - pisał jeden z fanów.



"Gwen jest tą samą osobą, którą zawsze była. Nie jest iluzją, jak niektórzy myślą" - wtórował mu inny internauta.

"Wydaje się, że wiek cię nie dotknął. Dzięki za dzielenie się swoim prywatnym życiem z nami w tym, negatywnym, szalonym świecie" - czytamy w innym komentarzu.

Wokalistka w żaden sposób nie odniosła się do burzy wokół jej wyglądu.



