Fani Guns N' Roses od lat czekają na ich nową płytę. Po ukazaniu się w ubiegłym roku EP-ki zawierającej cztery utwory, wygląda na to, że już dawno zespół nie był tak bliski wydania premierowego materiału. Informacje potwierdził wieloletni kierownik produkcji Guns N' Roses, Tom Mayhue, który twierdzi, że stanie się to "lada dzień". Pierwszy singel przed premierą w sieci rozbrzmiał w stacjach radiowych i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będzie on ogólnodostępny.



"Wiem, że zespół rozpocznie pracę nad nową muzyką. Nagrali już kilka rzeczy. Nowe utwory Guns N' Roses pojawią się więc bardzo szybko" - stwierdził Mayhue w rozmowie z Blabbermouth.



W październiku 2022 roku Slash potwierdził, że chociaż członkowie są podekscytowani tworzeniem nowych piosenek, chcą najpierw wydać resztki niepublikowanych nagrań. "Chcę w pewnym momencie nagrać zupełnie nową płytę, prawdopodobnie wcześniej niż później" - mówił w "Trunk Nation with Eddie Trunk" w radiu SiriusXM. "Ale... mamy rzeczy, które wciąż muszą się ukazać" - dodawał. Takim numerem ma być właśnie "Perhaps".

Numer poleciał w radiu znienacka, bez konkretnych zapowiedzi. Fragment singla został udostępniony na TikToku:

Płyta Guns N' Roses coraz bliżej

Kolorytu sytuacji dodaje fakt, że Urban Sound Studios udostępniło na Instagramie zdjęcie Slasha i Axla Rose'a ze studia. Dopisali wówczas, że słuchali "nowych miksów przed wyjazdem na Glastonbury". Zdjęcie prędko zniknęło z internetu.

To, co powiedział Slash zgadza się ze słowami Mayhue, który zapowiedział, że Guns N' Roses "mają wiele piosenek". "Kiedy zespół nagrywał 'Appetite For Destruction', nagrał chyba z 29 piosenek. Została więc masa innej muzyki, która nie znalazła się na pierwszej płycie. Myślę, że na pierwszej płycie znalazło się tylko 11 utworów" - wyjaśniał.

Tymczasem Slash nagrał piosenkę do odnoszącego sukces w światowych kinach filmu "Barbie". Utwór "I'm Just Ken" wykonywany jest przez Ryana Goslinga. Ponadto gitarzysta ma w planach zakorzeniony w bluesie album, na który zaprosi utalentowanych wokalistów (na wzór debiutanckiej solowej płyty).