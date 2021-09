Guns N' Roses z nową EP-ką. Kiedy premiera "Hard Skool"?

W czerwcu 2016 r. po latach kłótni i sporów do Guns N' Roses oficjalnie powrócili gitarzyści Slash i basista Duff McKagan. Brali oni udział w nagraniu płyty "Appetite for Destruction" z lipca 1987 r. Do tej pory to najlepiej sprzedający się debiut w USA.

Na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln egzemplarzy. To z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Welcome to the Jungle", "Paradise City", "Sweet Child O' Mine" czy "It's So Easy" do dziś grane na koncertach.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Guns N'Roses Paradise City

Guns N' Roses za czasów debiutu tworzyli wtedy jeszcze Axl Rose (wokal), Izzy Stradlin (gitara) i Steven Adler (perkusja). Obecnie na scenie występują Axl, Slash, Duff McKagan oraz Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).

Reklama

Po powrocie Slasha i Duffa grupa od kwietnia 2016 do listopada 2019 r. objeżdżała świat pod szyldem "Not in This Lifetime... Tour". Seria występów zakończyła się komercyjnym sukcesem przynosząc ponad 560 mln dolarów, co dało jej trzecie miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów. Amerykanie w jej ramach dwukrotnie odwiedzili Polskę, grając na stadionach w Gdańsku (czerwiec 2017) i Chorzowie (lipiec 2018).

Ostatni album grupy to "Chinese Democracy", który został wydany w 2008 roku. Od momentu zapowiedzi do premiery tego longplaya fani musieli czekać prawię dekadę, a spora grupa wprost przestała wierzyć, że kiedykolwiek on się ukaże.

Guns N' Roses i "Hard Skool"

25 lutego 2022 r. do sprzedaży trafi pierwsze wydawnictwo zespołu po powrocie Slasha i Duffa McKagana. Poznaliśmy już nagrania "Absurd" i "Hard Skool", które pochodzą jeszcze z czasów sesji nagraniowych do "Chinese Democracy". We wcześniejszej formie nosiły one tytuły "Silkworms" i "Jackie Chan".

Wideo Guns N' Roses - Hard Skool (Official Audio)

EP-ka "Hard Skool" zawierać będzie także koncertowe wersje "Don't Cry" i "You're Crazy". Wydawnictwo będzie dostępne na CD, winylu, kasecie i w wersji online.

Clip Guns N'Roses ABSUЯD

Dodajmy, że Guns N' Roses wystąpią 22 czerwca 2022 r. na PGE Narodowym w Warszawie.