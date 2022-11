W Polsce będą dostępne następujące formaty: Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, 4LP, 2LP, 2CD oraz 1CD. W każdym wydaniu "Use Your Illusion I & II" po raz pierwszy w historii zostały na nowo zremasterowane z zarejestrowanych w wysokiej rozdzielczości 96kHz 24-bitowych nagrań z oryginalnych taśm, półcalowych analogowych masterów. Każda z wersji będzie dostępna także w serwisach cyfrowych.

Tegoroczna wersja "November Rain" od oryginalnej różni się przede wszystkim udziałem prawdziwej, 50-osobowej orkiestry, której przewodzi kompozytor muzyki filmowej Christopher Lennertz. Za miks nagrania odpowiada Steven Wilson, m.in. lider Porcupine Tree, który przygotowywał odświeżone wersje płyt King Crimson, Rush, Yes, Rush, Black Sabbath czy Kiss.

November Rain (2022 Version)

"Wersja z 2022 r. zawiera oryginalny występ zmiksowany wiernie do tej wersji, ale z nowo nagraną orkiestracją zastępującą zsamplowane dźwięki używane w tamtym czasie" - tłumaczy Steven Wilson.



Christopher Lennertz ma w dorobku muzykę do takich produkcji, jak m.in. "Zagubieni w kosmosie" (Netflix), "The Boys" (Amazon Prime) i "Nie z tego świata".

Guns N'Roses November Rain

Guns N' Roses: Specjalne wydanie "Use Your Illusion I & II"

Pierwotnie płyty "Use Your Illusion I & II" grupy Guns N' Roses ukazały się 17 września 1991 r. Po olbrzymim sukcesie debiutanckiego albumu "Appetite For Destruction" i "G N' R Lies", zespół stanął przed wyzwaniem nagrania płyty, która dorówna poprzednikom.

Po premierze, "Use Your Illustion I" znalazła się na drugim miejscu, a "II" - na szczycie listy Billboard 200. W ciągu dwóch godzin od premiery sprzedano ponad 500 tysięcy egzemplarzy płyt, a w tygodniu premierowym kolejno 685 tysięcy i 770 tysięcy "I" i "II". Na "Use Your Illusion I" trafił cover "Live and Let Die" Paula McCartneya, hit z top 10 "Don't Cry" oraz utwór, który według dziennikarzy NPR jest "najbardziej klasyczną ze wszystkich hard-rockowych power ballad", czyli "November Rain". Ten ostatni dotarł do 3. miejsca Billboard Hot 100 i spędził 30 tygodni w zestawieniu.

Guns N' Roses: Nigdy nie chcieliśmy być wzorem dla dzieciaków

Klip stał się natomiast pierwszym teledyskiem z lat 90., który przekroczył miliard wyświetleń na YouTube, a obecnie zbliża się już do drugiego miliarda.

Zdjęcie Guns N' Roses podczas sesji do "Use Your Illusion I & II" / Universal Music Polska

Na dwójce znalazły się m.in. "You Could Be Mine" (wykorzystany w filmie "Terminator 2: Dzień sądu"), przejmująca ballada "Civil War", słynny cover "Knocking On Heaven's Door" Boba Dylana oraz alternatywna wersja "Don't Cry" ze zmienionym tekstem.

"Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II" w wersji Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray zawiera imponującą liczbę 97 utworów, w tym 63, których nie wydano nigdy wcześniej. W wersji Super Deluxe fani mogą znaleźć również grafikę z zastosowaniem iluzji optycznej, prezentującą obie wersje okładki oraz koncertówkę "Live In New York", zarejestrowaną 16 maja 1991 w Ritz Theatre. Był to jeden z trzech koncertów zorganizowanych jako przygotowanie do trasy koncertowej "Use Your Illusion". Na scenie pojawił się gitarzysta Izzy Stradlin, "Don't Cry" zostało zagrane w swojej pierwotnej wersji, a zmarły w październiku 1995 r. Shannon Hoon z Blind Melon zaprezentował się w chórkach.

Do boksu dołączono także "Live In Las Vegas" z Thomas & Mack Center 25 stycznia 1992, zmiksowane na nowo z oryginalnych wielościeżkowych taśm i z udziałem nowego gitarzysty Gilby'ego Clarke'a.

Axl Rose skończył 60 lat - zobacz, jak zmieniał się wokalista Gunsów

Zdjęcie Axl Rose (Guns N' Roses) na koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego - stadion Wembley w Londynie, 20 kwietnia 1992 r. / Michael Putland / Getty Images

Do wersji Super Deluxe dołączono także 100-stronicową książkę w twardej oprawie, z niepublikowanymi zdjęciami, pamiątkami i archiwalnymi dokumentami, replikę ulotki fanklubu Conspiracy Inc. z kartą członkowską, replikę newslettera fanklubu z ery 1991/1992 "Use Your Illusion", 10 litografii z dwoma różnymi obrazkami, które zmieniają się w zależności od umieszczenia w dołączonych niebieskich lub czerwonych kopertach, siedem printów 8x10 cali, cztery repliki backstage passów z "Use Your Illusion Tour", replikę biletu z koncertu w Ritz Theatre (z uwzględnieniem pomyłki na oryginalnych biletach, gdzie podano datę 15 maja zamiast 16 maja) oraz nowy poster zespołu.

Guns N' Roses: Witajcie w rock'n'rollowej dżungli

Wydanie 4LP to opakowanie gatefold premium z wkładką 12x12 cali i masterem obu albumów. Na "Use Your Illusion I" znalazła się nowa wersja "November Rain (2022 Version)" z 50-osobową orkiestrą. Jedynka to LP w kolorach żółtym i czerwonym, a dwójka to winyl niebieski i fioletowy. Bonusem do tego wydawnictwa jest mata-zootrop do gramofonu, która podczas obrotów zachwyca niesamowitym efektem wizualnym.

Zdjęcie Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses) w 1992 r. / Peter Still/Redferns / Getty Images

Wersje 2CD Deluxe Edition obu płyt to remastery oryginalnych albumów, dodatkowe utwory - w przypadku "I" są to "November Rain (2022 Version)" czy "Always On The Run (Live in Paris - 6/6/92)" z gościnnym udziałem Lenny'ego Kravitza, a w przypadku "II" - "Mama Kin & Train Kept A Rollin' (Live in Paris - 6/6/92)" z gościnnym udziałem Stevena Tylera i Joe Perry'ego z Aerosmith. Do obu płyt dołączono 24-stronicowe książeczki.