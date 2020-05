Guillermo "Jorge" Santana nie żyje. Carlos Santana opłakuje brata

Najmłodszy brat sławnego gitarzysty, odszedł w wieku 68 lat. Carlos Santana opisał go w wyjątkowych słowach.

Jorge Santana miał 68 lat /Anthony Pidgeon/Redferns /Getty Images

Guillermo "Jorge" Santana też był muzykiem i podobnie jak sławniejszy brat grał na gitarze.

Podobnie jak Carlos, Jorge posiadał imponującą technikę gry na gitarze, a na scenie pojawił się już w wieku lat 14, gdy dołączył do zespołu The Malibus. Zespół później zmienił nazwę na Malo i w latach 60. zasłynął hitem "Suavecito". Nagrywał też albumy solowe ("Jorge Santana", "It's All About Love").

W 1994 roku nagrał album ze swoim bratem Carlosem Santaną i siostrzeńcem Carlosem Hernandezem, o nazwie "Santana Brothers".

Śmierć młodszego brata Carlos Santana ogłosił w mediach społecznościowych.

"Przeszedł do królestwa światła, które nie rzuca cienia. Oczy mojego serca wyraźnie widzą go między naszą matką Josefiną, a naszym ojcem Jose... Pieszczą jego twarz i całują jego dłonie, oblewając go światłem i miłością".



Rodzina podała, że Jorge zmarł z przyczyn naturalnych.