Grzegorz Markowski o próbie pojednania ze Zbigniewem Hołdysem. "Syndrom władzy"

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Teraz Rock" Grzegorz Markowski opowiedział, jak próbował namówić Zbigniewa Hołdysa na wspólny koncert. Odpowiedź go zaskoczyła.

Grupa Perfect zdecydowała o zakończeniu działalności /Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Zespół Perfect został założony w 1978 roku. Początkowo w jego skład wchodzili: perkusista Wojciech Morawski, basista Zdzisław Zawadzki, klawiszowiec Paweł Tabaka oraz dwie wokalistki - Ewa Korczynska-Konarzewska i Barbara Trzetrzelewska, która później odnosiła sukcesy poza granicami kraju.

Reklama

Później do grupy dołączył Zbigniew Hołdys, wokalista i gitarzysta, a profil i styl zespołu poszedł w stronę rocka. Nie można zaprzeczyć, że Hołdys odegrał w zespole ogromną rolę. Również za jego sprawą do Perfectu trafił Grzegorz Markowski.

W 1983 roku Hołdys zdecydował o odejściu z zespołu, tłumacząc się zbyt intensywnym koncertowaniem, niskim honorarium i nieustającymi problemami z SB, milicją i cenzorami. Grupa została rozwiązana.



Jednak cztery lata później ponownie pojawili się wspólnie podczas koncertu na Stadionie Dziesięciolecia. Zapowiedzieli też swój powrót w 2000 roku. Grzegorz Markowski w ostatnim wywiadzie dla "Teraz Rocka" opowiedział, że przed tą wyznaczoną datą zadzwonił do kolegi z zespołu, by namówić go na wspólny występ.

"Odebrała jego żona, powiedziała, że jest zajęty. A koncertem nie był zainteresowany. Wymigał się śmiercią Zdzisia Zawadzkiego. Bo była taka klauzula, że w przypadku śmierci jednego z muzyków... Ja jednak mówiłem: 'Zagrajmy ten koncert'. Zbyszek, jeśli nie chce z nami, niech wyjdzie sam z gitarą i zaśpiewa na przykład 'Nie płacz Ewka'. Ale to jest zacięty facet" - wspomina Markowski.



Perfect świętuje 30-lecie - Katowice, 13 marca 2010 r. 1 / 32 Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

"On wszystkich poobrażał, mnie nazwał alkoholikiem, a przecież w tym czasie wszyscy pili równo, łącznie z nim. Czytanie jego wypowiedzi, że ten gra nierówno, ten pije, a ten nie wie, co gra, bo nie zna funkcji, było przerażające, bo przez kilka lat korzystał z talentów tych ludzi" - opowiadał dalej.



Choć od tego czasu minęło 20 lat, zdarzenia wciąż wzbudza emocje. "Mamy ogromny udział w jego sukcesie, a on uznał, że jest jedyny. Ale to jest syndrom władzy. To samo dzieje się dzisiaj z Jarosławem Kaczyńskim. Jemu też się wydaje... Ale jakby do mnie krzyczeli: 'Wypie****ać', to ja bym szybciutko zszedł ze sceny" - komentował wokalista Perfectu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Perfect Niepokonani

W październiku 2019 roku po raz pierwszy pojawiła się informacja, że zespół na dobre kończy działalność. W połowie lutego 2020 r. mieli wyruszyć w ostatnią trasę koncertową pod hasłem "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść", jednak plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Markowski o koncercie "Solidarni z Białorusią" INTERIA.PL

"Taki nasz potencjał na życie, na działanie, na prawdę, na rodzaj energii, którą dostajesz od Stwórcy, z kosmosu... Myślę, że w uczciwy sposób powiem, że ten zasób mi się kończy. Uczciwość każe mi pomyśleć o tym, że to już koniec drogi" - mówił w lipcu 2019 r. Grzegorz Markowski w "Dzień dobry TVN".

"Widzę ludzi, którzy troszeczkę przeszli tę barierę i są bez energii i to jest dla mnie smutny widok, szczególnie na scenie, a szczególnie jeszcze rockandrollowej, która się rządzi prawem energii" - dodał 67-letni wokalista.