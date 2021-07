Groza: Szczegóły premiery albumu "The Redemptive End"

Na początku sierpnia swą premierę mieć będzie nowa płyta blackmetalowców z niemieckiej grupy Groza.

Zespół Groza przygotował nowy album /materiały prasowe

"The Redemptive End", drugi album bawarskiej Grozy, wyda niemiecka AOP Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Premierę zaplanowano na 6 sierpnia.

Dodajmy, że formacja powstała w 2016 roku dała się lepiej poznać dwa lata później za sprawą debiutanckiego longplaya "Unified In Void".

Wypuszczony właśnie teledysk do premierowego utworu "Elegance Of Irony" Grozy możecie zobaczyć poniżej:

Clip Groza Elegance of Irony

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec maja singel "The Redemptive End":

Wideo GROZA - The Redemptive End (New Track 2021)

Na płycie "The Redemptive End" usłyszymy sześć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Sunken In Styx - Part I : Submersion"

2. "Sunken In Styx - Part II : Descent"

3. "Elegance Of Irony"

4. "The Redemptive End"

5. "Nil"

6. "Homewards".