Grima z albumem "Rotten Garden". Kiedy premiera?

Blackmetalowy duet Grima z Rosji odlicza już dni do premiery czwartego longplaya.

Zespół Grima niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

"Rotten Garden", nowa płyta muzyków z Krasnojarska na Syberii, trafi do sprzedaży 21 stycznia (CD, drogą elektroniczną), tradycyjnie w barwach fińskiej Naturmacht Productions.

Dwie odsłony winylowe oraz wersja kasetowa czwartego albumu zespołu braci bliźniaków Morbiusa (gitara / bas) i Vilhelma (wokal / gitara / bas / klawisze) ujrzą światło dzienne 5 lutego.

W edycji limitowanej materiał wzbogaci wypuszczony cyfrowo w połowie 2020 roku singel "Devotion To Lord 2020" (nowa wersja kompozycji z debiutanckiej płyty Grima o tym samym tytule).

Na "Rotten Garden", podobnie jak na poprzednich albumach, Grima kontynuuje granie w klimatach nastrojowego black metalu ku chwale syberyjskiej dziczy i Matki Natury.

Zobacz teledysk do otwierającego płytę "Rotten Garden" numeru "Cedar And Owls" formacji Grima:

Oto program albumu "Rotten Garden":

1. Cedar And Owls,

2. Mourning Comes At Sunset,

3. At the Foot Of The Red Mountains,

4. Old Oak,

5. Rotten Garden,

6. Grom.