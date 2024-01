Greyhawk: Posłuchaj tytułowego utworu z nowej płyty "Thunderheart"

Nowy materiał power / heavymetalowej formacji z Seattle nagrano w Magic Mix Studio. Miksem i masteringiem zajął się Szwed Henrik Udd.

Następca debiutanckiej płyty "Keepers Of The Flame" (2020 r.) trafi do sprzedaży 2 kwietnia z nalepką hiszpańskiej Fighter Records. Album dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że od 2023 roku nowym gitarzystą Greyhawk jest Rob Steinway.



Drugi album Amerykanów pilotuje singel "Thunderheart". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo GREYHAWK - Thunderheart [2024]

Greyhawk - szczegóły albumu "Thunderheart" (tracklista):

1. "Spellstone"

2. "Ombria (City Of The Night)"

3. "Thunderheart"

4. "Rock & Roll City"

5. "Steadfast"

6. "Sacrifice Of Steel"

7. "The Last Mile"

8. "Back In The Fight"

9. "The Golden Candle".