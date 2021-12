Jastrzębi zew Greyhawk (nowa EP-ka "Call Of The Hawk")

"Call Of The Hawk" wyda - powiązana z Xtreem Music - hiszpańska Fighter Records, nakładem której w 2020 roku światło dzienne ujrzał "Keepers Of The Flame", debiutancki album kwintetu z Seattle.



"Steelbound", "Call Of The Hawk", "Demon Star", "Shattered Heart" i "Take The Throne" - to tytuły utworów, które usłyszymy na nowym materiale Greyhawk.



Dodajmy, że w tym roku nową gitarzystką Greyhawk została Jacquelynn Ziel.

Nowe dokonanie Greyhawk będzie mieć swą premierę 8 lutego 2022 roku (CD, cyfrowo).

Z otwierającym EP-kę "Call Of The Hawk" numerem "Steelbound" Greyhawk możecie się zapoznać poniżej:

Reklama