Grave Miasma w otchłani (nowa płyta "Abyss Of Wrathful Deities")

Angielska formacja Grave Miasma przygotowała drugi album.

Grave Miasma po raz drugi

Nowy longplay occult / deathmetalowego tria z Londynu wyprodukował uznany fachowiec Jaime Gomez Arellano w studiu Orgone.



"Abyss Of Wrathful Deities" wyda w Europie niemiecka Sepulchral Voice Records, a w USA Dark Descent Records z Kolorado. Materiał dostępny będzie na winylu i CD, w wersji kasetowej oraz drogą elektroniczną. Premierę zaplanowano na 14 maja.



Drugą płytę Grave Miasma promuje utwór "Rogyapa". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Abyss Of Wrathful Deities":

1. "Guardians Of Death"

2. "Rogyapa"

3. "Ancestral Waters"

4. "Erudite Decomposition"

5. "Under The Megalith"

6. "Demons Of The Sand"

7. "Interlude"

8. "Exhumation Rites"

9. "Kingdoms Beyond Kailash".