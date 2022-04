Jeszcze przed ogłoszeniem nazwisk nominowanych akademia Grammy poinformowała o zmianach organizacyjnych. Największa związana jest z czterema najważniejszymi kategoriami - album roku, utwór roku, nagranie roku i najlepszy nowy artysta. W każdej z nich rozszerzono liczbę nominowanych do 10 wykonawców.

Nagrodę Grammy otrzymywał też każdy twórca, który pracował nad konkretną płytą, bez względu na jego wkład.



Pod koniec listopada 2021 r. ogłoszono nominacje do "muzycznych Oscarów". Liderem z aż 11 szansami został dość nieoczekiwanie Jon Batiste. Amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz lider zespołu Stay Human nagrywał i współpracował z najpopularniejszymi twórcami na świecie - Prince'em, Lennym Kravitzem, Edem Sheeranem. Na koncie ma osiem albumów studyjnych, a jego dyskografię zamyka płyta "We Are" z marca 2021 roku. Batiste jest też laureatem Oscara w kategorii najlepsza muzyka (skomponował ją razem z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem).

Ostatecznie 11 nominacji Batiste zamienił na pięć nagród, stając się największym wygranym gali odbywającej się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Z powodu pandemii koronawirusa 64. uroczystość rozdania Grammy została przesunięta ze stycznia na początek kwietnia. Gospodarzem po raz drugi z rzędu był południowoafrykański komik Trevor Noah.

Jeszcze przed rozpoczęciem gali Akademia opublikowała zwycięzców w większości z 86 kategorii. Batiste wygrał wówczas w czterech: najlepszy teledysk, najlepsza muzyka napisana do mediów wizualnych, najlepsza piosenka - amerykańska muzyka korzeni oraz najlepszy występ - amerykańska muzyka korzeni. Na gali Batiste triumfował w kategorii album roku z płytą "We Are".

Wideo Jon Batiste - I NEED YOU

Cztery statuetki zdobyła grupa Silk Sonic, na czele której stoją Bruno Mars i Anderson .Paak. Zespół zgarnął nagrody w kategoriach nagranie roku, piosenka roku, najlepszy występ - r'n'b oraz najlepsza piosenka r'n'b.

O jedną mniej statuetkę otrzymała 19-letnia Olivia Rodrigo (najlepszy album wokalny - pop, najlepsza nowa artystka, najlepszy występ solowy - pop). Również trzy nagrody w rockowych kategoriach przyznano grupie Foo Fighters. Formacja dowodzona przez Dave'a Grohla odwołała swój występ i obecność na Grammy na kilka dni przed uroczystością z powodu nagłej i niespodziewanej śmierci 50-letniego perkusisty Taylora Hawkinsa.



"To moment, w którym miałem zapowiedzieć występ Foo Fighters" - powiedział ze sceny Trevor Noah. Zamiast występu zaprezentowano specjalne wideo, w którym wspomniano zmarłego muzyka.

Taylor Hawkins (1972-2022) 1 / 8 Ciało muzyka zostało znalezione w hotelu w Bogocie, gdzie zespół miał zagrać koncert. Na razie nie podano przyczyny śmierci. Źródło: Getty Images Autor: Rich Fury udostępnij

Innym przejmującym momentem gali była emisja wcześniej nagranego na wideo przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodomyra Zełenskiego.

"Nasi muzycy noszą pancerze zamiast smokingów. Śpiewają dla rannych w szpitalach, nawet dla tych, którzy ich nie słyszą. Ale muzyka i tak się przebije" - podkreślił, apelując o przekazywanie prawdy o wojnie w Ukrainie zaatakowanej przez Rosję pod koniec lutego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezydent Zełenski zostaje w Kijowie. Nagrał specjalne wideo © 2022 Associated Press

Podczas ceremonii na scenie wystąpili m.in. Silk Sonic, Olivia Rodrigo, J Balvin, BTS, Lil Nas X, Billie Eilish, Nas, Chris Stapleton, Lady Gaga (w hołdzie dla mocno schorowanego Tony'ego Bennetta, z którym nagrała nagrodzoną płytę "Love for Sale"), Jon Batiste, H.E.R. i Carrie Underwood.



Zdjęcie Wzruszona Lady Gaga na gali Grammy 2022 / Kevin Mazur / Getty Images

Grammy 2022 - lista zwycięzców w głównych kategoriach:

Album roku: Jon Batiste - "We Are"

Nagranie roku: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Utwór roku: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Najlepszy nowy artysta: Olivia Rodrigo

Najlepsze wykonanie solowe pop: Olivia Rodrigo - "drivers license"



Clip Olivia Rodrigo drivers license

Najlepsze wykonanie duetu lub grupy pop: Doja Cat & SZA - "Kiss Me More"



Clip Doja Cat Kiss Me More - ft. SZA

Najlepszy popowy album: Olivia Rodrigo - "Sour"

Najlepszy album dance/muzyka elektroniczna: Black Coffee - "Subconsciously"

Najlepsze wykonanie rock: Foo Fighters - "Making A Fire"

Najlepszy utwór rock: Foo Fighters - "Waiting On A War"

Najlepszy album rock: Foo Fighters - "Medicine At Midnight"

Clip Foo Fighters Waiting On A War

Najlepsze wykonanie metal: Dream Theater - "The Alien"

Najlepszy album alternatywa: St. Vincent - "Daddy’s Home"

Najlepszy album rap: Tyler, The Creator - "Call Me If You Get Lost"

Najlepszy utwór rap: Kanye West - "Jail" (Feat. Jay-Z)

Najlepsze wykonanie rap: Baby Keem - "Family Ties" (Feat. Kendrick Lamar)

Najlepsze wykonanie melodyjny rap: Kanye West - "Hurricane" (Feat. The Weeknd & Lil Baby)

Najlepszy album R&B: Jazmine Sullivan - "Heaux Tales"

Najlepszy utwór R&B: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Najlepsze wykonanie R&B: Silk Sonic - "Leave The Door Open" / Jazmine Sullivan - "Pick Up Your Feelings"

Clip Bruno Mars Leave the Door Open - & Anderson .Paak, Silk Sonic

Najlepszy album reggae: SOJA - "Beauty in the Silence"

Najlepszy album - muzyka świata: Angélique Kidjo - "Mother Nature"

Najlepszy teledysk: Jon Batiste - "Freedom"

Najlepszy producent: Jack Antonoff.