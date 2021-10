Grabaż (Pidżama Porno): Kukiz jest "jak kogut, któremu obcina się łeb, a on jeszcze biega"

Wielu muzyków wyraziło już swoją opinię na temat posła i wokalisty Pawła Kukiza oraz jego poparcia dla budzącej kontrowersje "lex TVN", nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.



Głos w sprawie zabrali m.in. Robert Janowski, Krzysztof Skiba, Kuba Wojewódzki, Tomasz Organek, Janusz Panasewicz napisał na Instagramie, że żałuje każdego razu, kiedy podał Kukizowi rękę, a Jan Borysewicz wykreślił polityka z okładki ich wspólnej płyty.

Teraz w wywiadzie dla "Teraz Rocka", wypowiedział się znany m.in. z zespołu Pidżama Porno Krzysztof "Grabaż" Grabowski.



Grabaż o Kukizie: Śpiewać on umie, ale robić politykę - nie

"Nie znam Pawła osobiście. Natomiast w tej chwili wygląda jak człowiek, który galopował na oślep i zapędził się w kozi róg. Będąc w środku siebie samego bardzo trudno jest wyczuć moment, kiedy trzeba powiedzieć: 'Dość, pomyliłem się, odpuszczam, odchodzę, wracam do tego, co umiem najlepiej'. Bo śpiewać on umie, ale robić politykę - nie" - powiedział Grabaż w rozmowie z Jordanem Babulą.

Przy okazji muzyk zdradził, jaką wróży przyszłość Pawłowi Kukizowi jako politykowi.

"Moim zdaniem widzimy końcówkę nieudanej kariery politycznej, która jeszcze wierzga. Tak jak kogut, któremu obcina się łeb, a on jeszcze biega. Paweł Kukiz jest teraz na tym etapie" - dodał ostro Grabaż.