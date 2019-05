"Gra o Tron": Zobacz teledysk "Power is Power" The Weeknd, SZA i Travisa Scotta

W dniu amerykańskiej premiery czwartego odcinka ósmego sezonu "Gry o Tron" do sieci trafił teledysk do numeru "Power is Power" tria The Weeknd, Travis Scott i SZA.

SZA wystąpiła w teledysku promującym "Grę o Tron" /Bennett Raglin /Getty Images

Ósmy i zarazem ostatni sezon "Gry o Tron" swoją premierę miał w Stanach Zjednoczonych 14 kwietnia.

W tym roku serial promować będą również największe gwiazdy muzyki. Specjalny singel na potrzeby produkcji stworzyli The Weeknd, SZA oraz Travis Scott.

Numer "Power Is Power" inspirowany jest słowami Cersei Lannister, które skierowała do Petyra Baelisha w drugim sezonie serialu.

5 maja do sieci trafił teledysk do singla, w którym oprócz wykonawców widzimy również fragmenty serialu.

Piosenka znalazła się na specjalnej płycie przygotowanej z okazji premiery "Gry o Tron". Album "For The Throne" ukazał się 26 kwietnia, a swoje utwory na składankę przygotowali m.in.: Maren Morris, The Lumineers, The National, ASAP Rocky, Rosalia, Joey Badass, Matt Bellamy z Muse oraz Ellie Goulding.