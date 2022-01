Ostatnia płyta grupy Goya to "Widoki" z 2015 r. Zapowiadano też nowy materiał pod tytułem "Meandry" - pojawiły się premierowe piosenki "Rzeka", "I co z tym zrobimy?" oraz "Głębia", a teraz zespół prezentuje utwór "Zakamarki".



"W jakimś stopniu inspiracją do napisania tego tekstu, są własne doświadczenia z dwudziestojednoletniego stażu małżeńskiego. Piosenka mówi o pielęgnowaniu miłości, jej bardziej dojrzałym aspekcie. W tekście nie chodzi o pierwsze zakochanie i 'motylki w brzuchu', raczej o to, w jakim miejscu widzimy siebie w przyszłości. Jest to utwór o miłości spełnionej, codziennej, ale nadal romantycznej" - podkreśla Magda Wójcik.



Wokalistka deklaruje, że wydanie singla "Zakamarki" nie jest jednak zapowiedzią płyty.

"W tym roku mamy w planach wypuścić jeszcze kilka singli i zagrać wiele letnich koncertów" - mówi Magda Wójcik.

Wójcik razem z muzykami przez ostatnie dwa lata pracowała głównie w studiu, nagrywając wokale tak różnych wykonawców, jak m.in. sanah, Michał Wiśniewski czy Łukasz Drapała z rockowej Chemii.

Wokalistka uczestniczyła też w międzynarodowych campach, na których pracowała z producentami i artystami z całej Europy. Wśród wielu utworów, które na nich powstały, znalazła się między innymi piosenka na najnowszą płytę Ewy Farnej "Umami". Wójcik współpracowała także z m.in. sanah, Bryską czy Urszulą.

Dotychczasowy dorobek grupy to siedem płyt studyjnych. Największą popularnością cieszyły się "Smak słów" (2005) i "Horyzont zdarzeń" (2007).

Największe przeboje to piosenki "Mój...", "Bo ya", "Smak słów", "Tylko mnie kochaj" (tytułowy utwór promujący komedię romantyczną Ryszarda Zatorskiego) i "All My Senses" (propozycja do krajowych preselekcji do Eurowizji 2004).