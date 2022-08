Martwego Gorda Lewisa w jego domu odnaleziono 7 sierpnia. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie, które wykazało, że muzyk został zamordowany.

"Jesteśmy zdruzgotani i wciąż próbujemy przetrawić informację o śmierci naszego przyjaciela, kolegi z zespołu, brata Gorda Lewisa. Jesteśmy całym sercem z jego rodziną i wszystkimi osobami, które go znały i kochały. Gord był źródłem siły i inspiracji dla wielu. Odszedł zdecydowanie za wcześnie" - pożegnali muzyka koledzy z zespołu.

W sprawie komunikat wydało biuro koronera, stwierdzając, że do zgonu artysty przyczyniły się osoby trzecie. Z uwagi na toczące się śledztwo nie ujawniono, w jaki sposób zginął muzyk. Dodano natomiast, że ciało "rozkładało się kilka dni".



Reklama

Instagram Post

Syn Gorda Lewisa aresztowany. Usłyszał zarzuty

65-letni muzyk według policji miał zginąć z ręki syna. 41-letni Jonathan został zatrzymany i usłyszał zarzut morderstwa drugiego stopnia. Mężczyzna według policji mieszkał razem z ojcem. Nie wiadomo, co doprowadziło go do zaatakowania gitarzysty.

Kim był Gord Lewis?

Gord Lewis był gitarzystą i założycielem zespołu Teenage Head (1972). Swój pierwszy singel - "Picture My Face" - wydali sześć lat później. Na koncie mają 10 płyt, w tym bardzo dobrze przyjęty krążek "Frantic City" z najpopularniejszym ich utworem "Somethin' On My Mind".