Golec uOrkiestra i inne gwiazdy w Watykanie. Co Franciszek powiedział Polakom?

Z powodu choroby dróg oddechowych Franciszek znów nie odczytał tekstu katechezy i pozdrowień; zrobił to za niego lektor. W czasie spotkania w Auli Pawła VI w Watykanie papież wyjaśnił, że jego stan poprawia się, ale nadal męczy się, kiedy długo mówi.

W pozdrowieniach dla polskich pielgrzymów znalazły się następujące słowa: "Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególności artystów uczestniczących w koncercie 'Psalmy pokoju i dziękczynienia, upamiętniającym beatyfikację rodziny Ulmów".

"W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tamtejszy Kościół, zwłaszcza na udręczonej Ukrainie" - dodał Franciszek.



Głównym organizatorem wieczornego koncertu jest Fundacja imienia Rodziny Ulmów SOAR, a jego ideą - jak wyjaśniono - jest spotkanie na płaszczyźnie psalmów dwóch narodów i dwóch religii.

Koncert pamięci rodziny Ulmów w Watykanie. Kto wystąpi?

Wystąpią między innymi amerykański chasydzki piosenkarz Shulem Lemmer, wykonawca tradycyjnej liturgii hebrajskiej, kantor synagogi w Nowym Jorku Yaakov Lemmer, izraelski pianista Menachem Bristowski.

Wśród wykonawców będą też Andrzej Lampert (wokalista znany z grupy PIN), Golec uOrkiestra, Grzegorz Wilk (m.in. solista Piotra Rubika, znany z programów "Jaka to melodia?" i "Twoja twarz brzmi znajomo"), Ricky Lion, Maria Coman, Izabela Szafrańska (finalistka "Must Be The Music" i półfinalistka "The Voice of Poland"), Małgorzata Markiewicz (solistka Piotra Rubika), Alicja Węgorzewska-Whiskerd (trenerka "The Voice Senior"), Klaudia Majkowska, orkiestra i chór Opery i Filharmonii Podlasia oraz Filharmonii z Białegostoku.



Beatyfikacja rodziny Ulmów, zamordowanej w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie Żydów, odbyła się 10 września w Markowej.