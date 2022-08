Na czele Gogol Bordello stoi Eugene Hütz - Ukrainiec romskiego pochodzenia. Muzycy sami o sobie mówią często "międzynarodowa rodzina" albo "cygańska trupa" i trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że w skład działającego od 1999 r. zespołu wchodzi także m.in. dwóch Rosjan, Ekwadorczyk czy Amerykanie.

JAK POMÓC UKRAINIE?

Od początku ataku Rosję na Ukrainę nowojorska ekipa aktywnie włączyła się w akcję pomocy dla naszego wschodniego sąsiada, regularnie informując o sytuacji w Ukrainie, wspierając zbiórki i mobilizując opinię publiczną.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gogol Bordello American Wedding

Gogol Bordello i nowa płyta "Solidaritine" - kiedy premiera?

Trwająca trasa, która objęła także Polskę, otrzymała nazwę "Solidaritine". Taki tytuł nosić będzie też nowa płyta, która ukaże się 16 września.

W Dniu Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia) zespół wypuścił teledysk do ukraińskiej wersji "Take Only What You Can Carry" z gościnnym udziałem ukraińskiej grupy KAZKA.

"Zostańcie z nami aż do zwycięstwa, nikt nie świętuje mocniej, niż Ukraińcy" - podkreśla Eugene Hütz.

Clip Gogol Bordello Take Only What You Can Carry - feat. KAZKA (UKR Version)

"To emocjonalne przesłanie ludzi pozbawionych korzeni, których życie zostało zniszczone przez tę popieprzoną wojnę w Ukrainie. Ideą utworu było połączenie trzech różnych ukraińskich artystów, którzy błyskawicznie odpowiedzieli na tę sytuację. Oleksandra Zaritska z synthpopowej grupy Kazka dodała katarktycznej sprawiedliwości do słów Serhija Żadana, punkrockowa i nominowanego do nagrody Nobla pisarza i poety z walczącego Charkowa" - opowiada lider Gogol Bordello.



"Nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z cudzej poezji, ale to wychodzi wyjątkowo na wszystkich poziomach i jestem bardzo dumny z tej współpracy" - tłumaczy Hütz.



Gogol Bordello w Warszawie (16 czerwca 2022 r.): Zobacz zdjęcia z koncertu 1 / 32 Gogol Bordello w ramach trasy "Solidaritine" zagra trzy koncerty w Polsce: za nami Warszawa (Stodoła, 16 czerwca), a kolejne przystanki to Kraków (Studio, 17 czerwca) i Wrocław (18 czerwca, Centrum Koncertowe A2). Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

Czytaj także:

Gogol Bordello w Krakowie: On ci prawdę powie

Kozak System: Moje serce jest ze stali