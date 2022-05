24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Do ukraińskiej armii zgłosił się m.in. Iwan Łenio, wokalista i akordeonista z popularnego również w Polsce zespołu Kozak System.

Formacja wypuściła właśnie premierowy utwór "АЗОВ-СТАЛЬ" (Azow-stal), który powstał w ciągu raptem pół godziny po charytatywnym koncercie we Lwowie. Nagranie napisał trębacz Serhij Sołowij.

"W tym momencie serce zatrzymuje się i pojawiają się gorzkie łzy dumy, a melodia i słowa rodzą się w tym samym czasie. Chwała Obrońcom Miasta Maryi! Chwała bohaterom!" - czytamy w opisie.

Teledysk do nowego nagrania został nakręcony w Szarogrodzie w obwodzie winnickim. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo - w mieście znajduje się wyjątkowa Droga Krzyżowa.

"To symboliczne, że na zaimprowizowanej Golgocie nakręcono wideo 'Azow-stal' poświęcone obrońcom Mariupola. 83 dni obrony Mariupola zmieniły przebieg pełnowymiarowej wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą" - podkreślają twórcy.

"Każdy z nas miał nadzieję, że pomoc jakoś dotrze do obrońców Azowstalu, ale niestety tak się nie stało: chłopcy i dziewczęta zostali zmuszeni do poddania się, by ratować życie, a przede wszystkim, by ewakuować rannych i potrzebujących pomocy" - mówi Iwan Łenio, który od początku wojny służy jako ochotnik policji patrolowej w Kijowie.

Podczas kręcenia teledysku bardzo źle czuł się Iwan Łenio.

"Właściwie ledwo mogłem stanąć na nogach i być może to pozwoliło mi jak najwierniej przekazać ból, jaki odczuwał każdy obrońca Mariupola, zdając sobie sprawę, że pomocy prawdopodobnie nie będzie i że czeka go śmierć. Uważamy tych ludzi za absolutnych bohaterów, symbol Niezłomności, symbol wiary w Zwycięstwo, wiary w Ukrainę. Niski ukłon dla każdego obrońcy Mariupola" - podsumowuje lider Kozak System.

Kim jest Iwan Łenio z Kozak System?

Kozak System został założony w 2012 roku przez byłych muzyków zespołu Haydamaky. Iwan Łenio, Ołeksandr Demjanenko, Wołodymyr Szerstiuk, Serhij Borysenko i Serhij Sołowij rozpoczęli wtedy pracę nad debiutancką płytą "Szabla".

Ich utwór - "Brat za brata" zyskał drugie życie w 2014 roku, kiedy stał się nieoficjalnym hymnem Euromajdanu w Kijowie. Zespół bardzo mocno zaangażował się w falę protestów, nazywanych ukraińską wiosną.

Na płycie "Kochaj i żyj" Kozak System do współpracy zaprosili m.in. Marylę Rodowicz, Enej, Megitzę, Darka Malejonka czy Piotrka Świderskiego z Rootzmans. Muzyczna forma albumu to nadal charakterystyczny i niepowtarzalny "kozak rock" czyli miks takich stylów jak rock, ukraińska muzyka folkowa, reggae, ska.

Muzycy na wojnie z Rosją

Do walki z rosyjskim okupantem stanęli także m.in. członkowie zespołu Antytila oraz Andrij Chływniuk, wokalista grupy Boombox. Nagranie z nim w roli głównej obiegło ukraińskie serwisy wspierające zbrojny opór. Inni ukraińscy muzycy również aktywnie udzielają się w akcjach pomocy czy informowania o sytuacjach w ich ojczyźnie.