Goath: Album "III: Shaped By The Unlight" w szczegółach

Black / deathmetalowa grupa Goath z Niemiec odlicza już dni do premiery trzeciego longplaya.

Zespół Goath wyda nową płytę

Mastering nowej płyty norymberskiej formacji wykonał Patrick W. Engel w studiu Temple Of Disharmony.

Okładkę "III: Shaped By The Unlight" zaprojektował, po raz kolejny, Chris Kiesling (Misanthropic-Art.).

Trzeci album Goath, podobnie jak dwa poprzednie longplaye Bawarczyków, wyda niemiecka Ván Records (CD w digipacku, limitowana edycja winylowa). Jego premiera odbędzie się 9 kwietnia.



Nową płytę Goath pilotuje wideoklip do premierowej kompozycji "Dissolving Flesh Redemption".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "III: Shaped By The Unlight":

1. "Symbiosis Of Vengeance And Guilt"

2. "Pretending To Serve While Raping"

3. "Shaped By The Unlight"

4. "Dissolving Flesh Redemption"

5. "Epitome Of Perpetual Rage"

6. "Smoltification"

7. "Clitless Loyalty"

8. "Perception"

9. "Impregnated With Black Fire".