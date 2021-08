Goat Torment z płytą "Forked Tongues". Kiedy premiera?

Nagrania odbyły się w kilku studiach: niemieckim AMP (perkusja), Goat Torment's Lair (gitary i bas) oraz w brukselskim Blackout Studio (wokale). W ostatnim z wymienionych studiów wykonano również miks i mastering pod okiem kanadyjskiego muzyka i producenta Jeremy'ego "Phorgatha" Béziera.

Dodajmy, że w szeregach Goat Torment odnajdujemy grającego na gitarze wokalistę Kwela z Belgii oraz niemieckiego perkusistę Floriana "Torturer" Kleina (także w Bethlehem). Na "Forked Tongues" na gitarze i basie zagrał również Francuz Vagus Nox alias Silmaeth (eks-Mayhem i Abbath).

Trzeci album Goat Torment będzie mieć swą premierę 29 października nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist Underground Activists (CD, na winylu, cyfrowo).

W utworze "Forked Tongues" zaśpiewała gościnnie Belgijka Thelma Ramon. Okładkę zaprojektował Olivier Lomer-Wilbers vel Neraath, gitarzysta i klawiszowiec belgijskiego Enthroned.

Tytułowej kompozycji z albumu "Forked Tongues" Goat Torment możecie posłuchać poniżej:

Wideo Goat Torment - Forked Tongues (official audio) 2021

Oto program albumu "Forked Tongues":

1. "Pantheon Of Devourment"

2. "Disorder And Disruption"

3. "Cursed"

4. "Forked Tongues"

5. "The Road To Oblivion"

6. "Profanation"

7. "Deceitful Faith"

8. "Ravenous Ghouls"

9. "Charnel Houses".