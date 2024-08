Główna scena OFF Festiwalu 2024. Tego nie wolno przegapić

W tym roku, 2-4 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozgości się OFF Festiwal. Artystów wystąpi bez liku, ale tylko niektórzy będą mieli okazję pokazać się publiczności na Scenie Głównej imprezy. Kto tam zawita w tym roku. Oto lista:



Grace Jones,

Sevdaliza,

Future Islands,

Glass Beams,

Kaz Bałagane,

Baxter Dury,

Klawo,

Jad,

Tank And The Bangas,

Lochy i Smoki,

The Blaze,

Otsochodzi



Kto z tych artystów jest najciekawszy? Któego koncertu nie możecie przegapić? Oto nasza subiektywna lista



Scena Główna OFF'a. Kogo koniecznie posłuchać?

Sevdaliza

Sevdaliza to artystka urodzona w Iranie, obecnie tworząca w Niderlandach. Jest wyjątkową postacią na europejskiej scenie muzycznej, łączącą dźwięk z obrazem w niezwykle oryginalny sposób. Jej muzyka to mieszanka piękna i eksperymentów, czerpiąca z tradycji trip-hopu i twórczości Björk. Sevdaliza często wzbogaca swoje elektroniczne kompozycje o intrygującą warstwę wizualną, tworząc pełne opowieści o tożsamości i kobiecości.



Jad

Warszawska grupa Jad to propozycja dla miłośników mocnych brzmień. Ich zmetalizowany punk kojarzy się z dokonaniami Siekiery i współczesnym hardcore'em. Na żywo to prawdziwa petarda - krótkie, intensywne utwory, które zapewniają muzyczny nokaut już w pierwszej rundzie. Ich albumy "Ból" i "Strach" to idealne odzwierciedlenie ich surowego stylu.



Klawo

Zespół Klawo to prawdziwa muzyczna mozaika. Członkowie grupy pochodzą z różnych zakątków, ale poznali się w Gdańsku podczas studiów na Akademii Muzycznej. Łączy ich miłość do jazzu, którą wzbogacają o funk, afrobeaty, hip-hop i technikę. Inspirują się złotą erą polskiej muzyki rozrywkowej lat 70., ale brzmią nowocześnie. Ich koncerty to energetyczne show.



Tank And The Bangas

Tank And The Bangas to zespół, który przenosi energię nowoorleańskiej imprezy na scenę festiwalu. Ich muzyka to wybuchowa mieszanka soulu, rapu, funku i rocka. Wokalistka Tarriona "Tank" Ball, sekcja rytmiczna Joshua Johnson i Norman Spence II oraz Albert Allenback na saksofonie i flecie tworzą trzon zespołu. Na żywo grupa potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, sprawiając, że każdy czuje się częścią ich muzycznego kolektywu.



Grace Jones

Grace Jones to prawdziwa ikona popkultury i klejnot w koronie tegorocznego OFF Festiwalu. Była charyzmatyczną modelką, aktorką i muzą artystów takich jak Andy Warhol, Helmut Newton czy Jean-Paul Goude. Na scenie muzycznej współpracowała z Sly & Robbie, Trevorem Hornem i Trickym. Jej twórczość łączy elementy muzyki jamajskiej, disco, art popu i nowej fali. Na OFF Festivalu Grace Jones zaprezentuje swoją unikalną mieszankę stylów.

Kaz Bałagane

Kaz Bałagane, czyli Jacek Świtalski, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego rapu. Jego album "Narkopop" z 2017 roku stał się klasykiem, a sam artysta zdobył tytuł najbardziej hardkorowego rapera 2023 roku. Teksty Kaza to swoisty przewodnik po warszawskich realiach, pełen autentyczności i surowości. Bałagane to głos ulicy, który wciąż pisze swoją historię na polskiej scenie muzycznej.

Godzina W na Pol'and'Rock Festival 2024. "Stop niesprawiedliwości" INTERIA.PL