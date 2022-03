Organizatorzy kultowego festiwalu, który odbywa się na farmie w Pilton w Wielkiej Brytanii, odkryli już niemal wszystkie karty dotyczące tegorocznej edycji. Wśród dziesiątek gwiazd znajdują się cztery najsłynniejsze nazwiska, których koncerty będą zamykać każdy z dni festiwalu. Pierwszego dnia będzie to Billie Eilish, drugiego Paul McCartney, trzeciego Kendrick Lamar, a czwartego Diana Ross.



Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec niespodzianek, a wkrótce będą ogłaszani inni artyści, którzy także zaprezentują się na festiwalu. Z bardzo obszernej listy możemy wyłapać m.in. Little Simz, grupę Crowded House, Charli XCX, Yvesa Tumora, Sama Fendera czy Noela Gallaghera z zespołem. Co ważne, bilety na cały festiwal są już od dawna wyprzedane.

Reklama

Będzie to pierwszy koncert McCartneya w Europie od zakończonej w grudniu 2018 roku trasy koncertowej po kontynencie. Muzyk pierwotnie miał być główną gwiazdą Glastonbury w 2020 roku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorów. Na scenie miał wówczas pojawić się także Kendrick Lamar.

Wideo Paul McCartney Live At The Glastonbury, Worthy Farm, UK (Saturday 26th June 2004)

To także pierwsza edycja festiwalu od 2019 roku, bo także w 2021 z powodów bezpieczeństwa nie doszło do wydarzenia. McCartney grał już na festiwalu jako headliner w 2004 roku. Glastonbury słynie z faktu, że często najsłynniejsze gwiazdy decydują się na pojedyncze koncerty specjalnie z jego powodu. Występowali na nim m.in. Bryan Ferry, David Bowie, Barry Gibb, Bob Dylan czy The Rolling Stones.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #54 Pełnia Bluesa: Bez niego nie byłoby The Doors INTERIA.PL

Niedawno Paul McCartney ogłosił trasę koncertową po USA, która ruszy już w kwietniu. Zakończy się 16 czerwca, na dwa dni przed 80. urodzinami "Maccy". W katalogu muzyka znajduje się wiele przebojów - na tyle dużo, że nie jest w stanie zagrać ich wszystkich podczas jednego koncertu. Jak zapewnia przed koncertami, nigdy nie zabraknie na nich największych hitów oraz scenicznego perfekcjonizmu, z którego słynie.

"'Hey Jude,' 'Live and Let Die,' 'Band on the Run,' 'Let It Be' - z tymi utworami i jeszcze wieloma innymi, doświadczenie koncertu Paula McCartneya na żywo jest wszystkim, czego chciałby miłośnik muzyk od rockowego show - godziny najwspanialszych muzycznych momentów z ostatnich 60 lat muzyki. Dziesiątki piosenek z solowej kariery Paula, Wings i oczywiście Beatlesów, które uformowały ścieżki dźwiękowe naszego życia" - czytamy w opisie trasy.

Muzyk dotąd występował w Polsce dwukrotnie - w 2013 roku w Warszawie i w 2018 roku w Krakowie. Polscy fani liczą, że Paul powróci do naszego kraju przy najbliższej okazji - w końcu na 2020 roku miał ogłoszoną trasę koncertową po Europie, ale pandemia koronawirusa spowodowała, że był zmuszony ją odwołać. Miał wówczas zagrać m.in. duży koncert na Piazza del Plebiscito w Neapolu.