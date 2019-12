Gitarzysta John Frusciante wraca do Red Hot Chili Peppers

Z Red Hot Chili Peppers po 10 latach odchodzi gitarzysta Josh Klinghoffer - poinformowała na Instagramie grupa. To jednocześnie wielki powrót słynnego muzyka Johna Frusciante.

Red Hot Chili Peppers w 2007 r. - od lewej: Chad Smith, Flea, John Frusciante i Anthony Kiedis /Brian Rasic /Getty Images

"Ogłaszamy, że drogi Red Hot Chili Peppers i gitarzysty Josha Klinghoffera po 10 latach współpracy się rozchodzą" - napisano na Instagramie grupy.

"Josh jest fantastycznym muzykiem - szanujemy go i kochamy. Jesteśmy głęboko wdzięczni za czas z nim spędzony" - czytamy.

W komunikacie na Instagramie RHCP poinformowało jednocześnie, że do składu wraca gitarzysta John Frusciante.

Frusciante już dwa razy opuszczał zespół - po raz pierwszy w 1992 roku. Skład uzupełnił wówczas Dave Navarro.

Gdy Frusciante odchodził po raz drugi w grudniu 2009 roku, w liście do fanów napisał między innymi:



"Kocham ten zespół i wszystko, czego razem dokonaliśmy. Rozumiem i cenię to, że nasza praca znaczy tak wiele dla ludzi, ale muszę podążać własną drogą. Sztuka nigdy nie wiązała się dla mnie z poczuciem obowiązku. Zajmuję się nią, ponieważ sprawia mi to radość, ponieważ jest czymś ekscytującym i interesującym".

Zastąpił go wówczas jego przyjaciel Josh Klinghoffer, który koncertował z grupą w 2007 roku m.in. w Chorzowie.

Pod koniec listopada 2019 r. gitarzysta wypuścił solowy debiut - pod pseudonimem Pluralone - "To Be One With You", a w nagraniach uczestniczyli basista Red Hot Chili Peppers Flea i Jack Irons, były perkusista tej formacji.



Grupa powstała w 1983 roku w Los Angeles, na całym świecie sprzedała ponad 80 mln albumów i siedem razy odbierała nagrodę Grammy.

Obecnie zespół tworzą wokalista Anthony Kiedis, basista Michael "Flea" Balzary, perkusista Chad Smith i gitarzysta John Frusciante.

Poza Joshem Klinghofferem przez zespół przewinęli się również wspomniany już Dave Navarro, a także Jesse Tobias, Arik Marshall, Hillel Slovak, Jack Irons, Cliff Martinez, Jack Sherman, Zander Schloss, Chuck Biscuits, DeWayne "Blackbyrd" McKnight, D.H. Peligro.