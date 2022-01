Supersamochód jest napędzany 6-litrowym silnikiem V16, połączonym z pięciobiegową manualną skrzynią biegów. Oprócz wykonanego dla Morodera prototypu, który został pokazany na targach motoryzacyjnych w Los Angeles i Genewie w 1989 roku, istnieje tylko dziewięć egzemplarzy seryjnych tego auta. Pełna renowacja mechaniczna prototypu wystawionego na licytację została wykonana przez firmę Canepa Design w 2018 roku.

Aukcję samochodu organizuje RM Sotheby's, firma zajmująca się aukcjami klasycznych samochodów z siedzibą w Blenheim w kanadyjskiej prowincji Ontario. Szacunkowa wartość wystawionego na sprzedaż auta to 900 000 - 1 200 000 dol. (ok. 3 mln 640 tys. zł - 4 mln 860 tys. zł). Aukcja odbędzie się 27 stycznia.

Kompozycje Giorgio Morodera święciły tryumfy na przełomie lat 80. I 90. ubiegłego wieku. Za swoją muzykę otrzymał trzy Oscary - w 1979. za ścieżkę dźwiękową do filmu "Midnight Express", w 1984 roku za skomponowanie piosenki "Flashdance...What a Feeling", a w 1987. za piosenkę "Take My Breath Away" do filmu "Top Gun".





