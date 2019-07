Gienek Loska: Nowe informacje o stanie zdrowia muzyka

Polska Fundacja Muzyczna podała nowe informacje na temat stanu zdrowia Gienka Loski. Jak obecnie czuje się zwycięzca "X Factora", który w maju zeszłego roku zapadł w śpiączkę?

Stan Gienka Loski wciąż jest barzdo poważny /Michał Wargin / East News

Przypomnijmy, że zwycięzca programu "X Factor" od maja 2018 r. przebywa na Białorusi w śpiączce po wylewie krwi do mózgu.

Gienek Loska doznał rozległego wylewu podczas wizyty u 70-letniej schorowanej matki. Miał wrócić do Polski o wiele wcześniej, jednak postanowił przedłużyć pobyt. Do zdarzenia doszło na dzień przed powrotem.

"Dosłownie dzień przed wyjazdem rozmawiał ze mną pół godziny wcześniej. Powiedział nawet 'Zrób mi kaszankę. Wrócę o tej 16 i będę głodny'" - opowiadała partnerka muzyka Agnieszka Stawicka w "Pytaniu na śniadanie".

"Pół godziny później wyszedł na chwilę przed dom jeszcze odetchnąć, zakręcił się w kółko - widzieli to sąsiedzi - i upadł. Natomiast, ponieważ nie było wiadomo co mu się stało, pomoc medyczna dotarła bardzo późno" - dodała partnerka Loski. Muzyk na operację czekał aż 11 godzin.

Polska Fundacja Muzyczna wspiera akcję "Obudźmy Gienka", której celem jest zebranie pieniędzy na pomoc wokaliście. To właśnie na ich Facebooku pojawiła się kolejna relacja wolontariuszki, która wróciła z Białorusi.

"Prosicie Państwo o nowe informacje o Gienku. Waśnie otrzymaliśmy je od naszej wolontariuszki, która wróciła z Białorusi i opowiedziała, że choć stan neurologiczny Gienka w dalszym ciągu jest bardzo poważny, wszyscy walczymy o jego poprawę, a najbardziej walczy Gienek. Niezmiennie dzięki Waszej pomocy ma zapewnioną opiekę medyczną, leczenie, pielęgnację, masaże i ćwiczenia - to się dzieje regularnie i codziennie dzięki zbieranym na fundacyjne konto środkom. Przede wszystkim bezcenna jest obecność kochających bliskich, którzy czuwają i opiekują się nim w dzień i w nocy" - czytamy.

Ponadto PFM poinformowała, że dla Gienka przygotowano "muzykoterapię", polegającą na regularnym puszczaniu ulubionych płyt wokaliście. "Mama kontynuuje sesje 3 razy dziennie. Dzięki temu Gienek ma stały kontakt z dobrą - polską, amerykańską i afrykańską muzyką (no i z własną oczywiście), z muzyką którą tak kocha" - poinformowano.

Fundacja zaapelowała również o przesyłanie audiobooków dla Loski, które zostaną dostarczone na Białoruś.

Gienek Loska karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi, gdzie spotkał Andrzeja "Makara" Makarewicza - razem z którym założył zespół Seven B (posłuchaj piosenki "Mercedes"!). Jako wschodząca gwiazda rocka na Białorusi, w latach 90., grupa przyjechała do Polski na klika koncertów. Splot wypadków sprawił, że została w Polsce na dłużej. Członkowie grupy osiedlili się w Krakowie stając się dość szybko lokalną atrakcją (grając najpierw na ulicy, a później w małopolskich klubach).

Taka kariera Seven B trwała do 2006 roku, kiedy to Gienek postanowił odejść ze składu.Występował na ulicy - tym razem solowo, próbował sił w programach telewizyjnych "Szansa na sukces" i "Mam talent". Jednak bez większego powodzenia.

Przełomem okazał się udział w polskiej edycji "X Factor". Gienek występując w drużynie Czesława Mozila został laureatem programu. Sukces umożliwił rejestrację i wydanie płyty.

Muzyk ściągnął ze Szkocji przyjaciela i na nowo zorganizował zespół - tym razem pod nazwą Gienek Loska Band. Jego skład uzupełnili: klawiszowiec Marcin Młynarczyk (m.in. Blues Obsession, Soul Finger, Czarne Korki) i basista Tomek Setlak (znany ze współpracy m.in. z Jackiem Dewódzkim).

W listopadzie 2011 r. ukazała się płyta "Hazardzista" - debiut Gienek Loska Band. W kwietniu 2013 r. do sprzedaży trafił drugi album "Dom", ale wkrótce po premierze odeszli Andrzej Makarewicz i znany z m.in. Homo Twist perkusista Grzegorz Schneider (zmarł w czerwcu 2013 r.).