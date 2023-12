Na "13 Commandments" znalazły się największe autorskie przeboje słynnej heavy / rockowej formacji pod wodzą Tobiasa Forge alias Papa Emeritus IV, oraz dwie równie znane przeróbki Ghost: "If You Have Ghosts" Roky'ego Ericksona i "Phantom Of The Opera" Iron Maiden.



Kompilacja "13 Commandments" miała swą premierę 1 grudnia nakładem Universal Music Group.

"Impera", piąty studyjny album Ghost, trafił na rynek w marcu 2022 roku. Dodajmy, że grupa była jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festival w Gdańsku.

Mystic Festival 2023 w Gdańsku: Ghost, Behemoth i Testament 1 / 9 Ghost Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Zatycki

Ghost - szczegóły kompilacji "13 Commandments" (tracklista):

1. "Square Hammer"

2. "Year Zero"

3. "Mary On A Cross"

4. "Call Me Little Sunshine"

5. "Darkness At the Heart Of My Love"

6. "Dance Macabre"

7. "Rats"

8. "Spillways"

9. "Cirice"

10. "If You Have Ghosts" (przeróbka Roky'ego Ericksona)

11. "He Is"

12. "Zenith"

13. "Phantom Of The Opera" (przeróbka Iron Maiden).