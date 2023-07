George Tickner nie żyje. Był współzałożycielem grupy Journey

Informację o śmierci George'a Ticknera przekazał na Twitterze gitarzysta Neal Schon , lider i jedyny żyjący muzyk oryginalnego składu Journey .

Przed powstaniem Journey gitarzysta był muzykiem grającej psychodelicznego rocka formacji Frumious Bandersnatch, w której towarzyszył mu basista Ross Valory. To razem z nim w 1973 r. wszedł w skład Journey z muzykami wcześniej występującymi m.in. u boku Carlosa Santany (Neal Schon oraz klawiszowiec i wokalista Gregg Rolie).

Reklama

Krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Journey" (1975) Tickner odszedł z zespołu, by poświęcić się karierze w medycynie. Gitarzysta jednak nie zerwał całkiem więzi z muzyką. Na kolejnych dwóch albumach "Look into the Future" (1976) i "Next" (1977) znalazły się w sumie trzy utwory, których był współautorem.

Wideo Journey - Of A Lifetime

Tickner razem z Valorym założył nagraniowe studio The Hive, w którym dalszym ciągu komponował. W 2005 r. wypuścił album "Cinema" pod szyldem VTR, który razem z nim stworzyli Valory i klawiszowiec Stevie "Keys" Roseman, a w nagraniach wzięli udział inni byli i obecni muzycy Journey: Neal Schon, Steve Smith i Prairie Prince.

W 2005 r. George Tickner razem z kolegami wziął w uroczystości odsłonięcia gwiazdy Journey na Hollywood Walk of Fame.