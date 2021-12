George Michael: Pięć lat po śmierci piosenkarza postawiono mu nagrobek

Wiadomości

Chociaż słynny piosenkarz zmarł 25 grudnia 2016 r., to aż do tej pory jego grób na londyńskim cmentarzu Highgate Cemetary był nieoznakowany. Rodzina zmarłego obawiała się jednak zbyt dużej rzeszy turystów odwiedzających to miejsce. Ostatnio grób upamiętniono minimalistyczną prostokątną, marmurową płytą. Widnieje na niej prawdziwe imię i nazwisko gwiazdora, czyli Georgios Kyriacos Panayiotou.

George Michael zmarł 5 lat temu / Sean Gallup /Getty Images