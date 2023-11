Historia, którą Olivii Harrison opowiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ociera się o zjawiska nadprzyrodzone. Jak zdradziła, George wiele lat temu wypatrzył w sklepie z rękodziełem zegar, który był ozdobiony ułożonym z kostek do Scrabble napisem "Now and Then".

Harrison bez wahania kupił ten gadżet, a następnie powiesił go w domku zbudowanym w ich ogrodzie. Tam zegar wisiał przez ostatnie 25 lat. Niedawno, gdy Olivia porządkowała domek, zabrała stamtąd tę pamiątkę i ustawiła w domu na kominku. Gdy wpatrywała się w zdobiący zegar "Now and Then", usłyszała dzwonek telefonu. Dzwonił Paul McCartney z informacją, że on i Ringo będą wydawać piosenkę pod tytułem... "Now and Then"

Reklama

Clip The Beatles Now And Then

Olivia podzieliła się z nim opowieścią o zegarze George'a. Efekt był taki, że zdjęcie tego gadżetu trafiło na okładkę singla "Now and Then", który niedawno został najszybciej sprzedającym się winylowym singlem tego stulecia w Wielkiej Brytanii.

"Now and Then" . Ostatnie pożegnanie

Droga "Now and Then" zaczyna się ponad 45 lat temu, gdy Lennon nagrał nieskończone demo z wokalem. W 1995 roku pozostali żyjący muzycy The Beatles próbowali pracować nad dość kiepskim jakościowo nagraniem, lecz zdołali nagrać tylko kilka partii i porzucili pomysł. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji udało się oczyścić taśmę do tego stopnia, by słyszany był jedynie wokal Johna Lennona.

Do prac powrócono w 2022 roku. Nagrania do "Now and Then" początkowo były owiane tajemnicą. Jak tłumaczył Paul McCartney w dokumencie nagranym specjalnie na okazję premiery, on sam osobiście nadzorował sesje nagraniowe w Capitol Studios w Los Angeles, gdzie nagrano melancholijne smyczki towarzyszące utworowi. Orkiestra do końca sądziła, że nagrywają partie na solowy album McCartneya. Twórcą orkiestracji jest Giles Martin, syn producenta oryginalnych nagrań Beatlesów - George'a Martina.

Wzruszający utwór, który fani Beatlesów nazywają "listem miłosnym Johna do Paula", wzbogaca solo na gitarze slide - tak bardzo charakterystyczne dla dokonań George'a Harrisona. W hołdzie muzykowi zagrał je Paul McCartney. Ponadto Paul i Ringo śpiewają chórki w refrenie.

Tekst utworu opowiada o rozstaniu, a zarazem zapewnieniu o wiecznej miłości. "Now and Then" jest niczym wyraz szacunku i uznania wobec często burzliwej przyjaźni i braterskiej miłości, jaka łączyła Paula McCartneya i Lennona. Wyśpiewany po tylu latach od rozpadu The Beatles i śmierci artysty, gdy muzyka zespołu jest nadal tak bardzo żywa, brzmi poruszająco.