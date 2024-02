Grupę Jager Henry tworzą Jager Henry Bonham (wokal), David Westerhout (perkusja), Lucas Basil (bas) i Nino (gitara). Kwartet właśnie wypuścił singel "Bleed" będący zapowiedzią debiutanckiej EP-ki.

"Utwór inspirowany jest myślą o tym, że twojego anioła stróża nie ma przy sobie lub ignoruje cię i czujesz, że jesteś pomijany. Jest to coś, z czym borykałem się już wcześniej w przeszłości, kiedy tkwiłem na dnie, po prostu wpatrując się w nich i pytając o pomoc, gdy się odwracają" - opowiada 27-letni wokalista.

Wnuk Johna Bonhama z Led Zeppelin debiutuje

"Piosenka została napisana również po to, aby widzowie i słuchacze mogli wyciągnąć z niej własną historię, niezależnie od tego, czy zobaczą moje zdjęcie anioła, czy też postrzegają go jako partnera lub przyjaciela. Na tym polega piękno. W przypadku teledysku chciałem czegoś zupełnie odwrotnego. Postawiłem na brudny, grunge'owy wygląd, zawierający więcej scen występów z manekinami owiniętymi w plastik, przedstawiającymi świat ludzi, którzy ukrywają, kim są" - tłumaczy lider grupy Jager Henry.

Muzyk nie poszedł w ślady swoich słynnych poprzedników z rodziny: ojca - Jasona Bonhama i dziadka - Johna "Bonzo" Bonhama, którzy w świecie rocka zasłynęli jako perkusiści. "Mój głos to mój instrument. Gatunek jest nieco inny, choć to wszystko tak naprawdę jest rock'n'roll" - tłumaczy Jager Henry, który postanowił w nazwie zespołu zastąpić nazwisko swoim drugim imieniem ("fajnie to brzmi").

John "Bonzo" Bonham był legendarnym perkusistą Led Zeppelin , zaliczanym do grona najwspanialszych bębniarzy w historii rocka. Działalność słynnej grupy zakończyła przedwczesna śmierć "Bonzo". Jak stwierdził koroner na podstawie sekcji zwłok, feralnego 24 września 1980 roku muzyk wypił 40 kieliszków (!!!) wódki. Niektóre źródła twierdzą, że perkusiście wystarczyło na skonsumowanie dwóch litrów "czystej" około 4 godzin.

Po śmierci Johna Bonhama zespół dał tylko jednorazowe krótkie występy podczas Live Aid w Filadelfii w 1985 r. (z udziałem dwóch perkusistów: Phila Collinsa z Genesis i Tony'ego Thompsona z Chic oraz basisty Paula Martineza), koncertu z okazji 40-lecia Atlantic Records w 1988 r. (za bębnami zasiadł Jason Bonham, syn "Bonzo") oraz wprowadzenia Led Zeppelin do Rockandrollowego Salonu Sław w 1995 r. (wśród gości m.in. Jason Bonham, a także Steven Tyler i Joe Perry z Aerosmith , Neil Young i Michael Lee, wspierający na perkusji duet Page & Plant).

Pełny koncert po śmierci Bonhama dali tylko raz - 10 grudnia 2007 r. w O2 Arena w Londynie podczas charytatywnego Ahmet Ertegun Tribute Concert poświęconego pamięci zmarłego współzałożycielowi i szefowi wytwórni Atlantic, odpowiedzialnego za podpisanie kontraktu płytowego z Led Zeppelin. Na perkusji ponownie zespół wsparł Jason Bonham.

Kim jest Jason Bonham?

57-letni obecnie Jason Bonham znany jest nie tylko jako ceniony muzyk sesyjny. Współpracował z takimi wykonawcami, jak m.in. UFO, Joe Bonamassa, Paul Rodgers, Jimmy Page (gitarzysta Led Zeppelin), Foreigner oraz Sammy Hagar & The Circle (projekt wokalisty Van Halen). Jest członkiem rockowej supergrupy Black Country Communion, którą tworzą także wokalista i basista Glenn Hughes (eks-Deep Purple), gitarzysta Joe Bonamassa i klawiszowiec Derek Sherinian (eks-Dream Theater).



