"Dark Superstition" będzie debiutem kwintetu z Arizony w barwach giganta metalowej fonografii, niemieckiej Nuclear Blast Records. Dwa poprzednie albumy Gatecreeper wydała zasłużona filadelfijska Relapse Records.

Nagrania odbyły się w studiu God City w Salem w stanie Massachusetts, gdzie nad prawidłowym przebiegiem sesji czuwał jego właściciel Kurt Ballou, renomowany producent i gitarzysta Converge. Okładkę zaprojektowała niemiecka artystka Lena Richter.

Reklama

By udoskonalić swój fach, jak czytamy, zespół połączył siły z Fredem Estbym, perkusistą tytanów szwedzkiego death metalu z Dismember, którego wpływ słychać na całym albumie.

Płyta "Dark Superstition" trafi do sprzedaży 17 maja (CD, cyfrowo, na winylu).

Gatecreeper opublikowali właśnie teledysk do "The Black Curtain", głównego singla z nowego materiału. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Gatecreeper The Black Curtain

Nie zapomnijcie też sprawdzić wideoklipu do wydanego w lutym singla "Caught In The Treads":



Clip Gatecreeper Caught in the Treads

Gatecreeper - szczegóły płyty "Dark Superstition" (tracklista):

1. "Dead Star"

2. "Oblivion"

3. "The Black Curtain"

4. "Masterpiece Of Chaos"

5. "Superstitious Vision"

6. "A Chilling Aura"

7. "Caught In The Treads"

8. "Flesh Habit"

9. "Mistaken For Dead"

10. "Tears Fall From The Sky".