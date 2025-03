Klemen Slakonja to tegoroczny reprezentant Słowenii w konkursie Eurowizji. Wygrał krajowe preselekcje niezwykle osobistą piosenką "How Much Time Do We Have Left", z którą już w maju zaprezentuje się przed międzynarodową publicznością w Bazylei.

Co ciekawe, Klemen rozpoczął swoją karierę nie jako wokalista, a prezenter telewizyjny. Słynął z humorystycznego odwzorowywania ról znanych i lubianych osobistości show-biznesu. Teraz wykorzystał swój talent aktorski, aby stworzyć filmik, którym uczcił zwycięzców poprzednich edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Co przygotował reprezentant Słowenii?

Reprezentant Eurowizji nagrał filmik w hołdzie wszystkim poprzednim zwycięzcom

W związku ze startem jako uczestnik Eurowizji 2025 Klemen postanowił oddać hołd wszystkim zwycięzcom konkursu od 2000 r. Nagrał filmik, w którym wcielił się w ich role, odwzorowując nie tylko wygrane piosenki, lecz także charakteryzując się na poszczególnych artystów. Aktorskie umiejętności były niezwykle przydatne przy jego nowym projekcie, a efekt zachwycił internautów.

W komentarzach pod filmem w serwisie YouTube internauci jednogłośnie stwierdzili, że Klemen stworzył coś wyjątkowego. Niektórzy nazwali go nawet "słoweńskim Willem Ferrellem". "Dbałość o szczegóły jest tutaj niesamowita – ujęcia kamery, stroje i ruchy każdego artysty są odwzorowane tak dokładnie", "Klemen z dnia na dzień stał się moim ulubionym uczestnikiem Eurowizji 2025", "Ten człowiek jest wszechstronnie utalentowany, brawa dla ciebie", "Szaleństwo, co za talent! Kiedy na to patrzę, jestem dumny, że jestem Słoweńcem", "12 punktów dla Słowenii", "Klemen, to jest genialne! Arcydzieło! Udowodniłeś, że możesz bez wysiłku wcielić się w dowolną rolę" - czytamy.

Klemen został reprezentantem Słowenii na Eurowizji 2025. Jego ballada z pewnością chwyci za serce tłumy oglądających

Na końcu nagrania, w którym Klemen wciela się w zwycięzców Eurowizji, następuje płynne przejście do jego własnej, tegorocznej propozycji konkursowej. Piosenka "How Much Time Do We Have Left" to poruszająca ballada, która ma nieco odmienny ton, niż zabawny filmik artysty. Utwór porusza temat choroby, z którą boryka się partnerka Klemensa. Diagnoza wywróciła życie artysty i jego ukochanej do góry nogami, na nowo definiując ich życiowe priorytety. Wokalista przedstawia trudną i poruszającą historię, która z pewnością w Bazylei trafi prosto w serca eurowizyjnej publiczności.

"Piosenka zabiera nas do 2016 r., półtora miesiąca po wiralowym sukcesie teledysku 'Putin, Putout', gdy międzynarodowa sława wydawała się być na wyciągnięcie ręki. Jednak moja partnerka, Mojca Fatur, otrzymała wówczas bardzo poważną diagnozę. Nasz świat wywrócił się do góry nogami. 'How Much Time Do We Have Left' to refleksja o kruchości życia oraz uczczenie drogi do zdrowia, jaką przebyła Mojca. Przekazuje nadzieję i inspirację, a jednocześnie przypomina, by nie brać niczego za pewnik: naszego czasu na ziemi, nas samych i naszych bliskich. Nasz czas na ziemi jest ograniczony, ale możmy wybrać, w jaki sposób go spędzimy" - tak opisuje eurowizyjny utwór sam Klemen.

Kim jest Klemen Slakonja? Słowenia wybrała go na swojego reprezentanta w Eurowizji 2025

Klemen Slakonja rozpoczął swoją karierę od występów telewizyjnych. W 2007 r. zadebiutował w programie "Hri-bar", gdzie wcielał się w słoweńskie gwiazdy show-biznesu. Od tamtej pory zaczął być niezwykle rozchwytywany w lokalnych mediach, poprowadził cztery edycje krajowych preselekcji do Eurowizji i nagrał kilka utworów, które odbiły się szerokim echem wśród publiczności. Do jego najpopularniejszych projektów należą m.in. utwór "One Man Band Aid" z 2012 r., w którym Klemen zachęcał Europę do głosowania na Słowenię w Eurowizji, a także tribute nagrany w 2020 r., z okazji 25 lat obecności jego kraju w konkursie.

Od prawie pięciu lat Klemen prężnie rozwija nie tylko swoją karierę telewizyjną, lecz także próbuje swoich sił na rynku muzycznym. W 2020 r. zadebiutował w barwach wytwórni Universal Music ze świąteczną EP-ką "Under My Xmas Tree". W kolejnych latach skupiał się przede wszystkim na tworzeniu nowego materiału i szkoleniu się pod względem produkcji piosenek.

