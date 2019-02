Gary Clark Jr. w "Saturday Night Live". Don Cheadle skradł mu show?

Gary Clark Jr. był gościem sobotniego (16 lutego) "Saturday Night Live". Muzyk na scenie zaprezentował się dwukrotnie, a podczas drugiego wejścia nieco przyćmił go gospodarz odcinka, aktor Don Cheadle.

Gary Clark Jr. w "Saturday Night Live" /NBC /Getty Images

22 lutego do sprzedaży trafił trzeci album studyjny Gary'ego Clarka Jr. "This Land". Z tej okazji czarnoskóry muzyk został zaproszony do programu "Saturday Night Live".



Wideo Gary Clark Jr.: Pearl Cadillac (Live) - SNL

Reklama

W programie Gary Clark Jr. wykonał dwa utwory - "Pearl Caddilac" oraz piosenkę tytułową z płyty, będącą mocnym przekazem politycznym.

Muzyk nazwał "This Land" najważniejszym utworem, jaki napisał w całym swoim życiu. Singel opowiada o życiu Afroamerykanina na południu Stanów Zjednoczonych.

Drugie wejście artysty podczas "SNL" poprzedziła zapowiedź gwiazdy wieczoru, aktora Dona Cheadle'a, który miał w tym momencie na sobie koszulkę z napisem "Chrońmy transpłciowe dzieci", co odczytano jako subtelną, ale zdecydowaną deklarację polityczną.



Cheadle znany jest ze swojej działalności charytatywnej - w 2008 roku był jednym z fundatorów organizacji Not On Our Watch, która stara się pomagać ofiarom konfliktu w Darfurze.



Wideo Gary Clark Jr.: This Land (Live) - SNL