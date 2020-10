Frozen Night przed premierą debiutu

Zakopiańska grupa Frozen Night szykuje się do premiery pierwszej płyty.

Zespół Frozen Night przygotował debiutancki album /materiały prasowe

Album zatytułowany "In Vain" ma być, jak czytamy, podsumowaniem trzech lat działalności Frozen Night.

Debiutancki longplay Frozen Night promuje już w sieci pierwszy singel "The Alley Of Apathy".

"Ma ciekawe, progresywne brzmienie, które jest bardzo charakterystyczne dla naszego zespołu. Tematem przewodnim płyty jest samotność, którą każdy człowiek odczuwa w inny sposób, przez co jest w stanie utożsamić się z podmiotami lirycznymi.

Każda piosenka przedstawia inną historię oraz inny przejaw samotności, która bardzo często łączy się z podobnymi uczuciami, jak na przykład apatią, nostalgią lub nienawiścią" - powiedział Kacper Puchała, perkusista i lider Frozen Night.

Płyta "In Vain" będzie mieć swą premierę 20 listopada.

Z kompozycją "The Alley Of Apathy" Frozen Night możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Frozen Night - The Alley of Apathy (Official Clip)

Oto program albumu “In Vain":

1. "The Alley Of Apathy"

2. "In Vain"

3. "The Anthem Of Lonely"

4. "Nothingness"

5. "Raindrops"

6. "Away"

7. "Wake Me Pp Again"

8. "Sunset".