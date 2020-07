Foretoken z kontraktem

Duet Foretoken z USA podpisał umowę z Prosthetic Records.

Foretoken szykują premierę płyty /Robert Escue /materiały prasowe

Pierwszy owocem współpracy zespołu Steve'a Redmonda (gitara / orkiestracje) i Dana Cooleya (wokal) z wytwórnią z Los Angeles będzie "Ruin", debiutancki album Foretoken.

W nagraniach pierwszej płyty duetu z Wirginii wziął udział Hannes Grossmann, wielce utalentowany niemiecki perkusista, aktualny bębniarz Triptykon i Hate Eternal, niegdysiejszy członek formacji Obscura i Necrophagist.

W kompozycji "A Deathless Prison" gitarowe solo zagrał gościnnie James Malone, grający na gitarze wokalista i założyciel amerykańskiej grupy Arsis. Miks i mastering wykonał ceniony duński fachowiec Jacob Hansen. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Tomas Honz.

Choć album "Ruin" ukazał się niezależnie już 1 maja, do tej pory dostępny był wyłącznie drogą elektroniczną. Premierę z prawdziwego zdarzenia zaplanowano na 4 września, już w barwach Prosthetic Records, która wytłoczy wersję CD oraz edycję winylową.

Dodajmy, że muzyka Foretoken to zaawansowany techniczne amalgamat melodyjnego death metalu, sporej dawki muzyki symfonicznej i black metalu z wyraźnym zamiłowaniem do tematyki mitologicznej, legend i ludowych podań.

Z utworem "The Retribution" Foretoken możecie się zapoznać poniżej:

Wideo FORETOKEN - THE RETRIBUTION (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "Ruin":



1. "Bewildering Duress"

2. "The Retribution"

3. "A Deathless Prison"

4. "Harmartia"

5. "His Rage Made Manifest"

6. "Indelibility Of Inquity".