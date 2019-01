Florence + The Machine z dwoma nowymi singlami

Brytyjska wokalistka Florence Welsh wraz ze swoim zespołem The Machine właśnie zaprezentowali fanom dwa nowe single. Posłuchajcie "Moderation" i "Haunted House".

Florence Welsh nie zwalnia tempa pracy oddając fanom kolejne nowe utwory /Charley Gallay /Getty Images

Rok 2019 to dla zespołu Florence Welch rocznicowy czas - 10-lat temu ukazała się debiutancka płyta "Lungs" Florence & The Machine.



Jest to wystarczająco dobry powód do tego, by wypuścić nowe nagrania. Póki co grupa podzieliła się ze słuchaczami dwoma singlami, nie wiadomo jednak, czy są one zapowiedzią większej całości.



Pierwszy z nich - "Moderation" prezentuje dobrze nam znane, żywiołowe oblicze Florence, jej mocny wokal, któremu towarzyszy dynamiczna muzyka. Za produkcję kawałka odpowiada James Ford.

Wideo Florence + The Machine - Moderation (Official Audio)

Z kolei "Haunted House" to nastrojowa, delikatna ballada w której Florence porównuje swoje serce do opuszczonego domu powtarzając w refrenie "I'm not free at all". Piosenkę wyprodukował Matthew Daniel Siskin (Gambles).

Wideo Florence + The Machine - Haunted House (Official Audio)

Ostatnim albumem Florence jest "High As Hope" z 2018 roku. Nie był on jedyną zeszłoroczną nowością, gdyż niedługo po nim zespół nagrał cover "Cornflake Girl" Tori Amos dla platformy Spotify.

Clip Florence & The Machine Big God

W 2018 roku grupa Florence + The Machine była gwiazdą Orange Warsaw Festival. Brytyjczycy znów do nas wrócą, by zaprezentować swoją muzykę 15 marca w Atlas Arenie w Łodzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Florence and The Machine na Orange Warsaw Festival 2018 INTERIA.TV