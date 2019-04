Film "Bohemian Rhapsody" zarobił ponad 900 mln dolarów

Muzyczna biografia zespołu Queen zatytułowana "Bohemian Rhapsody" przynosi rekordowe zyski. Film zarobił już na świecie ponad 900 mln dolarów.

Brian May, Rami Malek i Roger Taylor na gali Złotych Globów 2019 /Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Światowa premiera filmu "Bohemian Rhapsody" odbyła się 23 października 2018 r. Polscy widzowie mogli oglądać go w kinach od 2 listopada. W rolę Freddiego Mercury'ego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek.

Film - zdobywca czterech Oscarów, w tym m.in. dla najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej - opowiada historię Mercury'ego i jego kolegów z Queen od momentu założenia grupy aż do koncertu Live Aid w 1985 roku.

"Bohemian Rhapsody" to teraz nie tylko najbardziej dochodowa biografia muzyczna w historii, ale także czwarty najbardziej dochodowy film wytwórni Fox. Do tej pory więcej zarobiły tylko produkcje "Avatar", "Titanic" oraz "Gwiezdne wojny: część I - Mroczne widmo".

Poza USA film zarobił 685 mln dolarów, z czego aż 115 mln przypadło na Japonię. Ocenzurowana wersja chińska przyniosła do tej pory 14 mln dol.

Podczas realizacji filmu Rami Malek poznał i zaprzyjaźnił się z siostrą wokalisty Queen, Kashmirą. Para spotykała się wiele razy, w okresie przygotowawczym do filmu. "Po premierze siedliśmy z Kashmirą i rozmawialiśmy o Freddiem całą noc" - mówił w jednym z wywiadów Malek. "Nadal się widujemy, chodzimy wspólnie na obiady" - dodawał aktor.

Przełomową rolą w karierze Maleka był haker komputerowy w telewizyjnym serialu "Mr. Robot", za którą otrzymał nagrodę Emmy w kategorii wybitny aktor pierwszoplanowy - serial dramatyczny.

W "Bohemian Rhapsody" Malekowi partnerują Ben Hardy (jako Roger Taylor), Gwilym Lee (jako Brian May) i Joe Mazzello (jako John Deacon). Poza nimi w filmie grają m.in. Mike Myers, Lucy Boynton, Allen Leech, Aaron McCusker i Aidan Gillen. Film pobił też inny rekord. Stał się najbardziej dochodową muzyczną produkcją w historii. Wcześniej rekord należał do musicalu "Mamma Mia".

Scenariusz do filmu "Bohemian Rhapsody" napisał nominowany do Oscara Anthony McCarten ("Teoria wszystkiego"). W obsadzie znaleźli się także m.in. Ben Hardy, który zagrał perkusistę Rogera Taylora ("X-Men: Apocalypse", serial "EastEnders"), Joe Mazzello jako basista John Deacon ("Park Jurajski", "The Social Network", "Pacyfik") i Gwilym Lee jako gitarzysta Brian May (seriale "Morderstwa w Midsomer" i "Jamestown"). Mary Austin, najlepszą przyjaciółkę i pierwszą miłość Freddiego zagrała Lucy Boynton. Okazało się, że Maleka i Boynton łączy coś więcej, niż praca na planie.

Freddie Mercury, uważany za jednego z najwybitniejszych rockowych wokalistów, zmarł 24 listopada 1991 r. w wyniku powikłań związanych z AIDS.