- Już dawno mieliśmy ochotę na współpracę, jeszcze jak jego tata żył, ale wtedy było trochę komplikacji, teraz to już nieważne. Jesteśmy przede wszystkim jak rodzina, jestem dla niego wujkiem, można tak powiedzieć - opowiadał w rozmowie z nami Marian Lichtman.

- Współpracujemy ze sobą nawzajem - dopowiadał Krzysztof Krawczyk junior.

Podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie grupa Trubadurzy wystąpiła z synem zmarłego 5 kwietnia Krzysztofa Krawczyka. Matką 48-letniego obecnie Krzysztofa Igora była zmarła w 2011 r. w Los Angeles Halina Żytkowiak, wokalistka grup Tarpany, Amazonki i Trubadurzy, prywatnie druga żona Krawczyka seniora.



- Jesteśmy wzmocnieni Krzysztofem. Uważam, że nie powiedział ostatniego słowa, ma swój tembr głosu. Dorósł dopiero do sukcesu, jest duży potencjał, ma to coś w sobie, co wkrótce udowodnimy - podkreślał Marian Lichtman przed występem.



Trubadurzy na scenie zaprezentowali wiązankę przebojów "Przyjedź mamo na przysięgę", "Kasia" i "Znamy się tylko z widzenia". "Tato, jestem w najlepszych rękach" - powiedział w stronę nieba Krzysztof Krawczyk junior.

Po występie krytycznych słów nie szczędził Andrzej Kosmala, wieloletni menedżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, który wspiera wdowę po piosenkarzu - Ewę Krawczyk. Szczególnie uwagi miał do Mariana Lichtmana.

"Na Weselu w Mrągowie syn Krawczyka. Jaką krzywdę można zrobić człowiekowi zagubionemu? Lichtman przestań!" - napisał menedżer.

W komentarzu do swojego wpisu zaproponował pomoc Krzysztofowi Krawczykowi juniorowi.



"Krzysiu zadzwoń i pogadamy i będziemy kontynuować zawodową pracę w studio. Lichtman nie wiedzieć dlaczego pragnie zaistnieć przy pomocy Twego nazwiska. Nikt nie chce Cię skrzywdzić tylko wytłumaczyć, że to, że jesteś synem Krawczyka, nie daje Ci statusu gwiazdy! Obudź się ze snu!" - napisał Andrzej Kosmala.

Krzysztof Krawczyk - Trubadurzy i kariera solowa

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w Łodzi. Pochowano go na leśnym cmentarzu w podłódzkiej miejscowości Grotniki, gdzie wokalista od lat mieszkał z żoną.



Krawczyk swoją przygodę z muzyką zaczynał w grupie Trubadurzy, z którą zdobył ogromną popularność. Zespół podbijał serca Polaków, ale i miał świetną passę za granicą, regularnie koncertując m.in. w ZSRR.



Spośród członków zespołu piosenkarz wybijał się charyzmą sceniczną, a impulsem do działania na własną rękę, miał być utwór "Byłaś tu", który Ryszard Poznakowski stworzył specjalnie dla niego. Niedługo później piosenkarz odszedł z formacji i spróbował szczęścia jako solowy artysta.