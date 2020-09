Festiwal w Opolu: Stanisława Celińska i sanah triumfują

W trzecim dniu festiwalu w Opolu odbył się jeden z najważniejszych festiwalowych koncertów - Premiery. Mogliśmy usłyszeć 10 nowych piosenek, ocenianych przez jury i publiczność.

Koncert "Premiery" wygrała Stanisława Celińska / Mieszko Piętka / AKPA

Koncert Premier rozpoczął się piosenką "Słucham Cię w radiu co tydzień" ( sprawdź ! ), wykonaną przez Anię Karwan. Ten utwór wygrał konkurs w ubiegłym roku.

Reklama

Wyłonieni przez Radę Artystyczną uczestnicy konkursu Premier walczyli o tytuł najlepszej Premiery roku - nagrodę im. Karola Musioła. Oceniali ich widzowie i jury w składzie: Wanda Kwietniewska, Piotr Kupicha, Piotr Cugowski, Izabela Trojanowska, Rafał Paliwoda (dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu).

Pierwszym uczestnikiem konkursu na najlepszą premierę był Rafał Brzozowski. Wykonał utwór "Gentleman" ( posłuchaj ! ). Po nim na scenie pojawiła się Stanisława Celińska z piosenką "Niech minie złość". "Piosenka jest tak naprawdę protest songiem przeciwko nienawiści" - komentowała wokalistka. "Nie chce oceniać / wszystkiego o nim nie wiem / wolę pochylić się nad kimś / niż rzucić w niego kamieniem" - słyszymy w tekście ( sprawdź ! ).

Później opolska publiczność miała okazję usłyszeć Annę Jurksztowicz i jej nowy utwór "Jestem taka sama" ( posłuchaj ! ). Piosenkarka triumfowała już kiedyś w Opolu, po zaśpiewaniu "Diamentowego kolczyka". Piosenka "Diamentowy kolczyk" ( sprawdź ! ) przez wielu była uważana za jeden z najdziwniejszych utworów w historii polskiej piosenki pop. Do dziś jedni rozumieją go jako żart, inni śmiertelnie poważnie, jeszcze inni - nie rozumieją go w ogóle.

Festiwal w Opolu 2020: koncert "Premiery" 1 / 10 Zespół Kombii Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Jako czwarty na scenie pokazał się zespół Kombii. Wykonali singel "Przetrwamy" ( sprawdź ! ). Następną premierową propozycję - "Plan awaryjny" ( sprawdź ! ) - zaprezentowała Lanberry. Po niej na scenie wystąpił zespół PIN z utworem "Samotny dryf". Z kolei piosenkę "Facet został sam" ( sprawdź ! ) wykonał Janusz Radek, znany z takich zespołów jak punkrockowy Gównoprawda czy rockowe: Obcy, Jutro oraz Zanderhaus.

Nowy utwór - "No sory" ( posłuchaj ! ) - wykonała również sanah, która zasłynęła ostatnio popularnymi singlami "Melodia" ( zobacz ! ) i "Szampan" ( zobacz klip ! ). Następnie na scenie pojawił się Sławek Uniatowski z piosenką "Koniec świata" ( posłuchaj ! ). Ostatnim uczestnikiem był Mateusz Ziółko. Wykonał singel "S.O.S" ( sprawdź ! ).



Festiwal w Opolu 2020: Adriana Kalska zachwyciła widzów 1 / 7 Adriana Kalska na scenie zaśpiewała utwór "Czarne perfumy", który wykonywała wcześniej Krystyna Janda Źródło: AKPA udostępnij

Gdy jury udało się na naradę, na scenie pojawił się m.in. Krzysztof Cugowski. Marek Sierocki wręczył mu statuetkę za 50 lat pracy scenicznej. Nagrodę stowarzyszenia ZAiKS dla kompozytorów i autorów tekstów wręczyła Ania Karwan. Statuetkę otrzymali sanah i Jakub Galiński za piosenkę "No sory".

Nagrodę jury ufundowaną przez TVP wręczyła Izabela Trojanowska. Wyróżniona została Lanberry. Natomiast nagrodę publiki zdobyła Stanisława Celińska. "To dla mnie niesamowite przeżycie. Równo 50 festiwali do tyłu dostałam nagrodę za debiut. Cieszę się, że jeszcze jestem wam potrzebna" - skomentowała zwyciężczyni.