W tym roku Festiwal w Opolu odbędzie się w dniach 17 - 20 czerwca 2022. Na razie nieznane są szczegóły poszczególnych dni festiwalu. Poznaliśmy natomiast uczestników dwóch koncertów, które są punktem obowiązkowym każdego opolskiego festiwalu.

Podczas Debiutów wystąpią m.in.: Marie, Magdalena Krzemień ("The Voice of Poland", "The Four"), Anna Hnatowicz ("The Voice of Poland") oraz Basia Gąsienica-Giewont ("The Voice of Poland").

Lista "Debiutów" prezentuje się następująco:

1. Kaja Gniecioszek - "Głowa do góry"

2. Marie - "Babyhands"

3. Magdalena "Meg" Krzemień - "Od dzisiaj"

4. Zmieszani - "Na wspak"

5. Basia Gąsienica-Giewont - "Nie będę"

6. Anna Hnatowicz - "Naucz mnie żyć od nowa"

7. Amelia Dubanowska - "Ortygia", laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

8. Franciszek Barnowski - laureat "Szansy na sukces"

9. Laureat "Szansy na sukces" - laureat wyłoniony podczas finału dnia 22 maja

10. SSKJEGG - "Odżyję", laureaci konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Krzemień w programie "The Four. Bitwa o sławę" Polsat

Kto wystąpi w koncercie "Premier"?

Poznaliśmy też skład tegorocznego koncertu "Premier". Na scenie zaprezentują się m.in. Wojtek Cugowski, Filip Lato, Stanisława Celińska oraz Anna Świątczak, działająca obecnie pod pseudonimem Anka.

Pełny skład "Premier" wygląda następująco:



1. Sonia Maselik - "Tylko tu"

2. Filip Lato - "Lepiej mieć"

3. Stanisława Celińska - "Przytul"

4. Janusz Radek - " Nie chcę ciebie dzisiaj zapomnieć"

5. Wojtek Cugowski - "Znowu będziemy się śmiać"

6. Chemia - "Jednak jesteś"

7. Anka - "Z każdą chwilą złą"

8. Bartas Szymoniak - " Kochać naprawdę’’

9. Karolina Lizer - "Czysta woda"

10. Sabina Szewczyk - "Arkadia".