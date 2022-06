Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.

Festiwal rozpoczął się piątkowymi koncertami w TVP1 "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje" i "Folkowe Opole".

Festiwal w Opolu 2022: Kto zjawił się na ściance drugiego dnia? 1 / 14 Sonia Maselik Źródło: AKPA Autor: Jacek Kurnikowski udostępnij

Opole 2022 - konkurs Premiery

Dziesięciu wykonawców wybranych przez Radę Artystyczną festiwalu rywalizuje o Nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez widzów w głosowaniu SMS-owym, oraz o nagrodę jury.

Jako pierwsza na scenie amfiteatru zaśpiewała Natalia Zastępa, która w 2021 r. z utworem "Wiesz jak jest" zdobyła nagrodę jury w Konkursie Premier.

Reklama

Festiwal w Opolu 2022: Koncert "Premiery" 1 / 25 Sonia Maselik Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Koncert prowadzą Tomasz Kammel (jako gospodarz na scenie) i Agnieszka Oszczyk (później pojawiła się w pokoju z kandydatami).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman poleciał na Eurowizję. Co powiedział Interii? INTERIA.PL

Występy konkursowe rozpoczął śpiewający prawnik Filip Lato ("Lepiej mieć"), którego mogą pamiętać widzowie "The Voice of Poland" i "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie.

Druga w kolejności była Sonia Maselik z piosenką "Tylko tu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sonia Maselik w "Tok Szoł" wspomina występy w talent show Superstacja

Wojciech Cugowski (najstarszy syn Krzysztofa Cugowskiego) przez lata działał ze swoim bratem Piotrem Cugowskim w zespole Bracia. Po zawieszeniu działalności tej grupy postanowił rozpocząć karierę solową. W Opolu wykonał balladę "Znowu będziemy się śmiać", która pochodzi z jego pierwszej autorskiej płyty "Nie czekaj na znak".

Sabina Szewczyk w 2021 r. w Opolu była uczestniczką konkursu Debiuty, teraz w Premierach zaśpiewała utwór "Arkadia".

Tekst do rockowej ballady "Jednak jesteś" grupy Chemia napisał Tomasz Organek. Jak podkreślali muzycy, piosenka powstała "rzutem na taśmę" na zakończenie ostatniej sesji.

Karolina Lizer zaprezentowała utrzymany w etno-folkowym klimacie utwór "Czysta woda". Przypomnijmy, że to z tą piosenką wokalistka brała udział w tegorocznych preselekcjach do Eurowizji, które wygrał Krystian Ochman. Tomasz Kammel uspokoił widzów, że wypuszczony przez Lizer gołąb jest szkolony i że wróci do swojego opiekuna.

17-letnia Marien to najmłodsza uczestniczka konkursu Premiery, a wśród autorów jej piosenki "Sama" są Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, twórcy odpowiedzialni za sukcesy m.in. Viki Gabor, Sary James, Alicji Szemplińskiej i Marcina Maciejczaka.

Zespół Anka tworzą Ania Świątczak (wokalistka Ich Troje i była żona Michała Wiśniewskiego) razem z gitarzystą Piotrem Aleksandrowiczem (m.in. Sławomir, Gaba Kulka, Lora Szafran) i Robertem Kurpiszem (menedżer i producent pracujący z m.in. Sławomirem, Pawłem Domagałą, Piotrem Bukartykiem i Wojtkiem Cugowskim). Razem wykonali piosenkę "Z każdą chwilą złą".

Bartas Szymoniak to przedostatni uczestnik konkursu Premiery ("Kochać naprawdę"). Wokalista w czwartej edycji programu "Idol" w Polsacie zajął trzecie miejsce. Był też frontmanem grupy Sztywny Pal Azji (2008-2015), a w 2020 r. śpiewał na festiwalu w Opolu podczas koncertu "Od Opola do Opola".

Całość zakończyła weteranka festiwalu w Opolu Stanisława Celińska ("Przytul"), która w tym miejscu w 1969 r. zgarnęła nagrodę za debiut ("Ptakom podobni"). W Opolu w 2020 r. w Premierach zdobyła nagrodę publiczności im. Karola Musioła za utwór "Niech minie złość".

Festiwal w Opolu 2022: Kim jest Agnieszka Oszczyk? 1 / 5 Dla Agnieszki Oszczyk to debiut na Festiwalu w Opolu. Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Już po wszystkich konkursowiczach gościnnie wystąpił Krystian Ochman, tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizji ze swoim przebojem "River". Przypomnijmy, że rok temu triumfował w Premierach (nagroda publiczności) z utworem "Prometeusz". Wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana zaśpiewał też piosenki "Światłocienie" i "Prometeusz".

Po raz pierwszy w tym roku prezenterzy z ośrodków regionalnych przekazywali głosy jurorów na podobieństwo tego, jak przedstawia się głosowanie na Eurowizji. Nagrodę i 35 tys. zł zdobyła Karolina Lizer, która pokonała grupę Anka i Wojtka Cugowskiego.

Clip Karolina Lizer Czysta woda

Uczestnicy konkursu Premiery:



Filip Lato - "Lepiej mieć" ( posłuchaj! )

Sonia Maselik - "Tylko tu" ( posłuchaj! )

Wojciech Cugowski - "Znowu będziemy się śmiać" ( posłuchaj! )

Sabina Szewczyk - "Arkadia" ( posłuchaj! )

Chemia - "Jednak jesteś" ( posłuchaj! )

Karolina Lizer - "Czysta woda" ( posłuchaj! )

Marien - "Sama" ( sprawdź! )

Anka - "Z każdą chwilą złą" ( posłuchaj! )

Bartas Szymoniak - "Kochać naprawdę" ( posłuchaj! )

Stanisława Celińska - "Przytul" ( posłuchaj! )