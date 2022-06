Filip Lato szerszej publiczności dał się poznać jako uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland". Już po programie nawiązał współpracę z chórem Sound'n'Grace - efektem jest przebój "100" (ponad 40 mln odsłon), jedna z najczęściej granych piosenek 2017 r.



W 2018 r. wokalista pojawił się w muzycznym show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Zadaniem uczestników jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Lato w programie wcielał się w m.in. Czesława Niemena, Michała Wiśniewskiego, Jamesa Blunta, Eleni, Roberta Planta, Alvaro Solera, Florence Welch i Jasona Derulo. Furorę zrobił właśnie jako Derulo (57 punktów, drugi najlepszy wynik dziewiątej edycji show) i Niemen. Po piosence "Sen o Warszawie" tego drugiego jurorka Katarzyna Skrzynecka i współprowadzący Piotr Gąsowski mieli w oczach łzy wzruszenia. Ostatecznie Lato został zwycięzcą całego programu.



We wrześniu 2018 r. ukazał się debiutancki album wokalisty, który zapowiadał tytułowy singel "Halo Ziemia". Sporą popularnością cieszyły się też piosenki "Krawiec" i "Zanim nas policzysz" z gościnnym udziałem Juli.



Wiosną 2019 r. pojawił się jako jeden ze stu jurorów w show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Po przerwie 30-letni wokalista powraca z nową piosenką "Lepiej mieć". Z tym utworem zakwalifikował się do konkursu Premiery podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (17-19 czerwca).



"Nie sposób nie zauważyć tego jak bardzo zmienił się ostatnio świat. Najpierw pandemia, która zamknęła nas w domach ograniczając do wirtualnych kontaktów. Teraz wojna za wschodnią granicą, która zasiała niepokój i lęk o najbliższą przyszłość. Wydawało nam się jeszcze niedawno, że nic takiego nas nie spotka. Stało się inaczej, co skłania do refleksji nad istotą życia. Nie ma w nim miejsca na powierzchowne emocje" - czytamy w opisie nagrania.

"To czas, gdy dobrze jest mieć kogoś bliskiego, na kim można polegać w ciężkich chwilach, kto nigdy nie zawiedzie i zawsze będzie oparciem. Tylko to - teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - może przynieść spokój i poczucie bezpieczeństwa tak potrzebne w tych trudnych czasach. Wtedy można patrzeć w przyszłość z nadzieją".

Autorami piosenki "Lepiej mieć" są Jurand Wójcik (muzyka) i współpracująca z Renatą Przemyk Anna Saraniecka (tekst). W studiu wokaliście pomagali perkusistka Wiktoria Jakubowska (m.in. Karaś/Rogucki, Paulina Przybysz, Kasia Lins, Ralph Kaminski), basista Marek "Bruno" Chrzanowski (m.in. Kolaboranci, Wilki, Albert Rosenfield, Robert Janson, John Porter, Piotr Bukartyk) oraz grający na gitarze i instrumentach klawiszowych Jakub Dąbrowski.

Za teledysk odpowiada Alan Kępski (THEDREAMS Studio).



